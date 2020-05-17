السعودية اليوم / الحكومة الكونغولية تعلن عن خطة للرفع التدريجي للحظر



برازافيل 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أعلنت حكومة الكونغو برازافيل عن خطة للرفع التدريجي للإجراءات الاحترازية، التي كانت اتخذتها في مواجهة

ونقلت وكالة الأنباء الكونغولية عن رئيس الحكومة كليمان موامبا أنه سيبدأ تفعيل قرار حرية التنقل في البلاد بداية من بعد غد الاثنين وسيشمل ذلك النقل البري، فيما سيعلن لاحقا عن تاريخ عودة النقل الجوي.

وبموجب الخطة المعلن عنها ستفتتح المدارس بالكونغو في الأول من شهر يونيو المقبل، بالنسبة للأقسام التحضيرية للامتحانات.

يذكر أن الحكومة الكونغولية كانت قد قررت في وقت سابق السماح لأصحاب السيارات الشخصية، بحرية التنقل شريطة أن لا تقل السيارة أكثر من 4 أشخاص.

// انتهى //

04:50ت م

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برازافيل 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأعلنت حكومة الكونغو برازافيل عن خطة للرفع التدريجي للإجراءات الاحترازية، التي كانت اتخذتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد ونقلت وكالة الأنباء الكونغولية عن رئيس الحكومة كليمان موامبا أنه سيبدأ تفعيل قرار حرية التنقل في البلاد بداية من بعد غد الاثنين وسيشمل ذلك النقل البري، فيما سيعلن لاحقا عن تاريخ عودة النقل الجوي.وبموجب الخطة المعلن عنها ستفتتح المدارس بالكونغو في الأول من شهر يونيو المقبل، بالنسبة للأقسام التحضيرية للامتحانات.يذكر أن الحكومة الكونغولية كانت قد قررت في وقت سابق السماح لأصحاب السيارات الشخصية، بحرية التنقل شريطة أن لا تقل السيارة أكثر من 4 أشخاص.// انتهى //04:50ت م0204

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