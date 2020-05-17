السعودية اليوم / تقنية أبها تنفذ مبادرة "المتطوع التقني" لصيانة منازل الأسر



أبها 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

بدأت الكلية التقنية للبنين بأبها في تفعيل مبادرة " المتطوع التقني " التي دشنها أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز خلال الفترة الماضية وهي أول مبادرة ضمن برنامج "نشامى عسير".

وأوضح عميد الكلية الحسين آل عثمان أن المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات الصيانة في منازل الأسر المحتاجة بمدينة أبها عبر فرق تطوعية متخصصة تضم نخبة من الشباب السعودي المؤهل تقنياً ومهنياً وذلك لتعزيز مساهمتها في الأعمال التطوعية لتقديم أفضل الخدمات والأعمال التقنية والمهنية لتلك الأسر مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية، مشيراً إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات المرئية مع الوكالات والإدارات المعنية والمتدربين المتطوعين في هذه المبادرة لشرح الأهداف والخطة التنفيذية لتفعيل المبادرة ميدانياً بالإضافة إلى تقديم شرح عن كيفية الوقاية من فيروس "

وأضاف أن الكلية ستواصل تنفيذ المبادرة بتقديم خدمات صيانة منزلية تطوعية للمستفيدين، وتشمل أعمال الكهرباء، وصيانة الحساب الآلي، و إضافة للإلكترونيات والاتصالات، تحت إشراف نخبة من المدربين الوطنيين الممارسين وذوي الخبرة في المجال.

// انتهى //

04:30ت م

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أبها 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسبدأت الكلية التقنية للبنين بأبها في تفعيل مبادرة " المتطوع التقني " التي دشنها أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز خلال الفترة الماضية وهي أول مبادرة ضمن برنامج "نشامى عسير".وأوضح عميد الكلية الحسين آل عثمان أن المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات الصيانة في منازل الأسر المحتاجة بمدينة أبها عبر فرق تطوعية متخصصة تضم نخبة من الشباب السعودي المؤهل تقنياً ومهنياً وذلك لتعزيز مساهمتها في الأعمال التطوعية لتقديم أفضل الخدمات والأعمال التقنية والمهنية لتلك الأسر مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية، مشيراً إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات المرئية مع الوكالات والإدارات المعنية والمتدربين المتطوعين في هذه المبادرة لشرح الأهداف والخطة التنفيذية لتفعيل المبادرة ميدانياً بالإضافة إلى تقديم شرح عن كيفية الوقاية من فيروس " كورونا " وكيفية التعامل مع تلك الأسر والتقيد بأدوات السلامة خلال العمل الميداني، حيث قامت الأقسام التقنية الكهربائية والإلكترونيات والحاسب الآلي بممارسة تقديم خدمات الصيانة لبعض الأسر في مدينة أبها .وأضاف أن الكلية ستواصل تنفيذ المبادرة بتقديم خدمات صيانة منزلية تطوعية للمستفيدين، وتشمل أعمال الكهرباء، وصيانة الحساب الآلي، و إضافة للإلكترونيات والاتصالات، تحت إشراف نخبة من المدربين الوطنيين الممارسين وذوي الخبرة في المجال.// انتهى //04:30ت م0203

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