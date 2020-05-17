السعودية اليوم / 96 وفاة جديدة بكوفيد-19 في فرنسا



باريس 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

سجلت فرنسا اليوم 96 وفاة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى استمرار العديد من المؤشرات الإيجابية، مع خروج 71 شخصاً من العناية الفائقة.

وجاءت الأرقام الأخيرة فيما تشهد فرنسا اليوم السادس من التخفيف الجزئي للإغلاق الذي فرضته الحكومة في 17 مارس لمحاربة الفيروس.

وأظهرت أرقام الوزارة أن هناك في الوقت الحالي 19432 شخصاً في المستشفيات لتلقي العلاج من كوفيد-19، مقابل 22614 مريضاً الأسبوع الفائت.

إلا أن أعداد من تم إدخالهم إلى المستشفيات خلال آخر 24 ساعة ارتفعت إلى 350 مريضاً، مقابل 265 مريضاً قبل أسبوع.

// انتهى //

03:14ت م

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باريس 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسسجلت فرنسا اليوم 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 27625.وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى استمرار العديد من المؤشرات الإيجابية، مع خروج 71 شخصاً من العناية الفائقة.وجاءت الأرقام الأخيرة فيما تشهد فرنسا اليوم السادس من التخفيف الجزئي للإغلاق الذي فرضته الحكومة في 17 مارس لمحاربة الفيروس.وأظهرت أرقام الوزارة أن هناك في الوقت الحالي 19432 شخصاً في المستشفيات لتلقي العلاج من كوفيد-19، مقابل 22614 مريضاً الأسبوع الفائت.إلا أن أعداد من تم إدخالهم إلى المستشفيات خلال آخر 24 ساعة ارتفعت إلى 350 مريضاً، مقابل 265 مريضاً قبل أسبوع.// انتهى //03:14ت م0199

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