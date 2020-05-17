السعودية اليوم / السماري في لقاءٍ افتراضي مع غرفة الرياض: جائحة كورونا كشفت أهمية دور المحتوى المحلي في دعم الصناعة الوطنية



الرياض 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أكدّ الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبدالرحمن السماري، أن المحتوى المحلي أصبح أجندة وطنية للقطاعين العام والخاص بالمملكة، نظراً إلى ما يمثّله هذا الملف من أهمية حيوية وإستراتيجية للمملكة في مختلف الظروف، وهو الأمر الذي تجلّى بشكلٍ واضح مع تداعيات الواقع الحالي الذي فرضته جائحة

وأوضح السماري أنّ الأثر والأهمية اللذين بات يحظى بهما المحتوى المحلي، يمثّلان الترجمة الفعلية لرؤية القيادة الرشيدة في إصدار الأمر الملكي الكريم بإطلاق عمل الهيئة قبل نحو عامٍ ونصف العام، وكذلك إحدى أهم النتائج التي تمكّنت الهيئة من تحقيقها خلال الفترة الماضية، وبالشراكة مع كل الجهات ذات العلاقة في هذا الملف من القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظّمته غرفة الرياض، ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية أمس، وأداره نائب رئيس اللجنة أيمن الحازمي، و خصّص اللقاء لتسليط الضوء على مبادرات الهيئة.

وأوضح السماري أن تركيز الهيئة جاء منصباً على تطوير محتوى محلي مستدام قادر على تنويع مصادر الدخل ودعم المنتجات الوطنية، وذلك من خلال رفع نسبة المشتريات الحكومية تحديداً للمنتج الوطني الذي يتمتع بأعلى نسب من عناصر المحتوى المحلي وتوفير آليات التفضيل الداعمة لذلك، مشيراً إلى أنّ المحتوى المحلي أصبح جزءاً من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفق منهجية ومعايير محدّدة لم تكن من قبل. وأيضاً على مستوى القطاع الخاص، حيث شهدنا خلال الفترة الماضية إطلاق العديد من الاتفاقيات بين الهيئة وكبرى الشركات الوطنية، بهدف وضع إستراتيجيات خاصة بهذه الشركات لتعظيم نسب المحتوى المحلي في أعمالها ومنتجاتها.

وأضاف أن الشراكة مع الشركات الكبرى في القطاع الخاص، كانت ثمرتها الاستفادة من خبراتها في وضع برامج المحتوى المحلي، مبيناً أنه نتج عن ذلك استغلال للكثير من الفرص التي وصل حجمها إلى مليارات الريالات في بعض المشاريع، لافتا النظر إلى أنّ هناك العديد من التحديات التي ما زالت حاضرة وأبرزها يتمثّل في غياب الوعي الكافي عن الأنظمة التي تغطّي المحتوى المحلي وكيفية استفادة القطاع الخاص من هذا الجانب، مؤكداً الحرص على معالجة هذه التحديات بالرغم من صعوبة الظروف التي نعيشها حالياً وتمنع عقد لقاءات مباشرة مع أصحاب المصلحة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف ورش العمل عن بعد (اللقاءات الافتراضية) لتعريف شركات القطاع الخاص بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية والقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية التي تعد إحدى ركائز تفضيل المحتوى المحلي في اللائحة. مبيناً أن هناك مرونة في التعرف على كل المقترحات والاستفادة منها، بما يساعد على تطوير الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة، ومضيفاً أن اللائحة أكدت على ضرورة التزام المتنافسين بالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وراعت كل ما يدعم ويحفّز القطاع الخاص، ومن ضمنه المنشآت الصغيرة والمتوسّطة، من خلال تخصيص نسبة 10% كتفضيل سعري لها من القيمة.

وفي سياق متصل، لفت الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية النظر إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ترجمة عملية للتوجيه السامي الكريم، بإصدار الضوابط الخاصة بتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للشركات التي تمتلك فيها الدولة أكثر من 51% من رأس مالها، التي يعمل عليها صندوق الاستثمارات العامة، وبتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وجهات أخرى.

وقال " إن الهيئة لديها مبادرات مع عدد من الجهات الحكومية تصبّ جميعها في مصلحة المحتوى المحلي وتطويره، بما يخدم مصلحة القطاعين الخاص والحكومي في آن واحد، مضيفاً أنه قد صدرت نماذج جديدة لكل العقود تلزم الجهات الحكومية بعدم تحديد بلد المنشأ للمنتج والاكتفاء بالمعايير والمواصفات المطابقة، وذلك دعماً للمنتجات الوطنية.

يذكر أن حكومة المملكة قد أطلقت حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة لدعم القطاع الخاص والمساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية وتأكيدا لدوره كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية، ولمزيد من المعلومات حول المبادرات وآلية الاستفادة منها، يمكن زيارة صفحة المبادرات الرئيسة من خلال الرابط التالي: https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx .

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الرياض 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأكدّ الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبدالرحمن السماري، أن المحتوى المحلي أصبح أجندة وطنية للقطاعين العام والخاص بالمملكة، نظراً إلى ما يمثّله هذا الملف من أهمية حيوية وإستراتيجية للمملكة في مختلف الظروف، وهو الأمر الذي تجلّى بشكلٍ واضح مع تداعيات الواقع الحالي الذي فرضته جائحة كورونا (كوفيد-19)؛ التي أكدّت أهمية دور المحتوى المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الحيوية والإستراتيجية، خاصة الطبية والغذائية منها، وهذا ما تعمل عليه الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية كافة .وأوضح السماري أنّ الأثر والأهمية اللذين بات يحظى بهما المحتوى المحلي، يمثّلان الترجمة الفعلية لرؤية القيادة الرشيدة في إصدار الأمر الملكي الكريم بإطلاق عمل الهيئة قبل نحو عامٍ ونصف العام، وكذلك إحدى أهم النتائج التي تمكّنت الهيئة من تحقيقها خلال الفترة الماضية، وبالشراكة مع كل الجهات ذات العلاقة في هذا الملف من القطاعين العام والخاص.جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظّمته غرفة الرياض، ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية أمس، وأداره نائب رئيس اللجنة أيمن الحازمي، و خصّص اللقاء لتسليط الضوء على مبادرات الهيئة.وأوضح السماري أن تركيز الهيئة جاء منصباً على تطوير محتوى محلي مستدام قادر على تنويع مصادر الدخل ودعم المنتجات الوطنية، وذلك من خلال رفع نسبة المشتريات الحكومية تحديداً للمنتج الوطني الذي يتمتع بأعلى نسب من عناصر المحتوى المحلي وتوفير آليات التفضيل الداعمة لذلك، مشيراً إلى أنّ المحتوى المحلي أصبح جزءاً من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفق منهجية ومعايير محدّدة لم تكن من قبل. وأيضاً على مستوى القطاع الخاص، حيث شهدنا خلال الفترة الماضية إطلاق العديد من الاتفاقيات بين الهيئة وكبرى الشركات الوطنية، بهدف وضع إستراتيجيات خاصة بهذه الشركات لتعظيم نسب المحتوى المحلي في أعمالها ومنتجاتها.وأضاف أن الشراكة مع الشركات الكبرى في القطاع الخاص، كانت ثمرتها الاستفادة من خبراتها في وضع برامج المحتوى المحلي، مبيناً أنه نتج عن ذلك استغلال للكثير من الفرص التي وصل حجمها إلى مليارات الريالات في بعض المشاريع، لافتا النظر إلى أنّ هناك العديد من التحديات التي ما زالت حاضرة وأبرزها يتمثّل في غياب الوعي الكافي عن الأنظمة التي تغطّي المحتوى المحلي وكيفية استفادة القطاع الخاص من هذا الجانب، مؤكداً الحرص على معالجة هذه التحديات بالرغم من صعوبة الظروف التي نعيشها حالياً وتمنع عقد لقاءات مباشرة مع أصحاب المصلحة.وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف ورش العمل عن بعد (اللقاءات الافتراضية) لتعريف شركات القطاع الخاص بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية والقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية التي تعد إحدى ركائز تفضيل المحتوى المحلي في اللائحة. مبيناً أن هناك مرونة في التعرف على كل المقترحات والاستفادة منها، بما يساعد على تطوير الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة، ومضيفاً أن اللائحة أكدت على ضرورة التزام المتنافسين بالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وراعت كل ما يدعم ويحفّز القطاع الخاص، ومن ضمنه المنشآت الصغيرة والمتوسّطة، من خلال تخصيص نسبة 10% كتفضيل سعري لها من القيمة.وفي سياق متصل، لفت الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية النظر إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ترجمة عملية للتوجيه السامي الكريم، بإصدار الضوابط الخاصة بتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للشركات التي تمتلك فيها الدولة أكثر من 51% من رأس مالها، التي يعمل عليها صندوق الاستثمارات العامة، وبتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وجهات أخرى.وقال " إن الهيئة لديها مبادرات مع عدد من الجهات الحكومية تصبّ جميعها في مصلحة المحتوى المحلي وتطويره، بما يخدم مصلحة القطاعين الخاص والحكومي في آن واحد، مضيفاً أنه قد صدرت نماذج جديدة لكل العقود تلزم الجهات الحكومية بعدم تحديد بلد المنشأ للمنتج والاكتفاء بالمعايير والمواصفات المطابقة، وذلك دعماً للمنتجات الوطنية.يذكر أن حكومة المملكة قد أطلقت حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة لدعم القطاع الخاص والمساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية وتأكيدا لدوره كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية، ولمزيد من المعلومات حول المبادرات وآلية الاستفادة منها، يمكن زيارة صفحة المبادرات الرئيسة من خلال الرابط التالي: https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx .// انتهى //03:05ت م0198

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