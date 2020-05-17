السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجّل 22,977 إصابة مؤكدة و 1,325 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا



واشنطن 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 22,977 إصابة مؤكدة و 1,325 حالة وفاة نتيجة فيروس

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,435,098 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 87,315 حالات وفاة.

// انتهى //

03:03ت م

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واشنطن 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 22,977 إصابة مؤكدة و 1,325 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,435,098 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 87,315 حالات وفاة.// انتهى //03:03ت م0197

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