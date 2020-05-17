السعودية اليوم/ أمانة الجوف وبلدياتها تواصل أعمال التعقيم والتطهير بأكثر من 1400 عامل



سكاكا 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

تواصل أمانة منطقة الجوف وبلدياتها أعمال التعقيم والوقاية خلال وقت منع التجول، استكمالاً لجهودها الاحترازية في أعمال الإصحاح البيئي على نطاق واسع في مدن ومحافظات المنطقة كافة للتصدي لانتشار

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة عبدالله بن بدر الماجد أن الأمانة وبلدياتها ركزت على رش وتعقيم المباني الحكومية وواجهات المباني والمحلات والأرصفة والشوارع وأماكن تلامس الأسطح وأسواق النفع العام ومراكز التسوق حسب توجيهات أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان وبمشاركة أكثر من 1442 عاملاً و 359 من السيارات والآليات التي تستخدم أحدث الأجهزة والتقنيات، وزعتها في بعض الأحياء وعدد من الطرق المحورية.

وأضاف الماجد أن أعمال التنظيف والتعقيم التي تقوم بها أمانة المنطقة تجري على مدار الساعة، إضافة إلى الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين لاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين.

// انتهى//

02:44ت م

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سكاكا 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واستواصل أمانة منطقة الجوف وبلدياتها أعمال التعقيم والوقاية خلال وقت منع التجول، استكمالاً لجهودها الاحترازية في أعمال الإصحاح البيئي على نطاق واسع في مدن ومحافظات المنطقة كافة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة عبدالله بن بدر الماجد أن الأمانة وبلدياتها ركزت على رش وتعقيم المباني الحكومية وواجهات المباني والمحلات والأرصفة والشوارع وأماكن تلامس الأسطح وأسواق النفع العام ومراكز التسوق حسب توجيهات أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان وبمشاركة أكثر من 1442 عاملاً و 359 من السيارات والآليات التي تستخدم أحدث الأجهزة والتقنيات، وزعتها في بعض الأحياء وعدد من الطرق المحورية.وأضاف الماجد أن أعمال التنظيف والتعقيم التي تقوم بها أمانة المنطقة تجري على مدار الساعة، إضافة إلى الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين لاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين.// انتهى//02:44ت م0195

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.