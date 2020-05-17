السعودية اليوم / 55 يوماً قضاها رجال الأمن في الميدان لتطبيق أمر منع التجول بمحافظة أملج



أملج 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

يواصل رجال الأمن بمحافظة أملج جهودهم في تطبيق قرار منع التجول الذي بُدء به منذ يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر رجب الماضي وحتى اليوم مُتمين 55 يوماً من العمل المتواصل في الميدان حرصاً على صحة المواطن والمقيم .

وبدت الشوارع والأحياء في محافظة أملج خالية من الحركة المرورية، مع وجود مكثف للجهات الأمنية المختلفة لتطبيق أمر منع التجول، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة

وتجولت عدسة "واس" في شوارع المحافظة التي عززت الجهات الأمنية انتشارها في طرقها الرئيسة والشوارع وميادينها والأحياء، لتطبيق أمر منع التجول ، كما ظهرت الشوارع والأحياء خالية من الحركة المرورية والمارة ، ما يمثل التزامًا تامًا من قبل المواطنين والمقيمين في أملج، وهو الأمر الذي يمثل وعي المجتمع بما يحيط به من خطر تلك الجائحة.

// انتهى //

02:42ت م

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أملج 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسيواصل رجال الأمن بمحافظة أملج جهودهم في تطبيق قرار منع التجول الذي بُدء به منذ يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر رجب الماضي وحتى اليوم مُتمين 55 يوماً من العمل المتواصل في الميدان حرصاً على صحة المواطن والمقيم .وبدت الشوارع والأحياء في محافظة أملج خالية من الحركة المرورية، مع وجود مكثف للجهات الأمنية المختلفة لتطبيق أمر منع التجول، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتجولت عدسة "واس" في شوارع المحافظة التي عززت الجهات الأمنية انتشارها في طرقها الرئيسة والشوارع وميادينها والأحياء، لتطبيق أمر منع التجول ، كما ظهرت الشوارع والأحياء خالية من الحركة المرورية والمارة ، ما يمثل التزامًا تامًا من قبل المواطنين والمقيمين في أملج، وهو الأمر الذي يمثل وعي المجتمع بما يحيط به من خطر تلك الجائحة.// انتهى //02:42ت م0194

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