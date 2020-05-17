السعودية اليوم / فرق وزارة التجارة الرقابية بطبرجل تواصل جولاتها الرقابية على الأسواق



طبرجل 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

تتابع الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمحافظة طبرجل الأسواق التجارية والمراكز التموينية والمستودعات للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين ووفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك ، ضمن الإجراءات الاحترازية

التي يتبعها الفرع لمواجهة

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالجوف سامي بن سعود الرويلي أن الجولات تأتي لتكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية والبقالات والهايبر ماركت ومحلات بيع اللحوم والدجاج والأسماك والخضار والفواكه والمخابز ، للتأكد من التزامها بتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية والتحقق من تواريخ الصلاحية واستقرار أسعارها ، إضافة إلى متابعة أسعار الأسواق التجارية والمولات التي فتحت أبوابها أمام المستهلك .

وأكد مدير عام فرع وزارة التجارة بالجوف أن عمل الأسواق يسير بشكل طبيعي مع وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية ، مؤكدًا التزام الفرع بمواصلة الجولات والاستمرار في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" ، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 ، وتطبيق الغرامات بحق المخالفين.

// انتهى //

02:42ت م

0193



طبرجل 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واستتابع الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمحافظة طبرجل الأسواق التجارية والمراكز التموينية والمستودعات للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين ووفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك ، ضمن الإجراءات الاحترازيةالتي يتبعها الفرع لمواجهة كورونا المستجد كوفيد-19 .وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالجوف سامي بن سعود الرويلي أن الجولات تأتي لتكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية والبقالات والهايبر ماركت ومحلات بيع اللحوم والدجاج والأسماك والخضار والفواكه والمخابز ، للتأكد من التزامها بتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية والتحقق من تواريخ الصلاحية واستقرار أسعارها ، إضافة إلى متابعة أسعار الأسواق التجارية والمولات التي فتحت أبوابها أمام المستهلك .وأكد مدير عام فرع وزارة التجارة بالجوف أن عمل الأسواق يسير بشكل طبيعي مع وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية ، مؤكدًا التزام الفرع بمواصلة الجولات والاستمرار في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" ، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 ، وتطبيق الغرامات بحق المخالفين.// انتهى //02:42ت م0193

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