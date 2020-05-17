السعودية | الربيعة: السعودية أقل العالم بوفيات كورونا

شكرا لقرائتكم الربيعة: السعودية أقل العالم بوفيات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن المملكة تعتبر ضمن الدول الأقل عددا في نسبة الوفيات ومن الأقل في نسبة الحالات الحرجة في العالم جراء جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذا مقياس العمل الطبي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السبت، موجهة إلى كل أفراد الكوادر الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، أعرب فيها عن شكره لما يقومون به من جهود ولتفانيهم في العمل.

وأضاف الربيعة: "عندما يأتي طلب المشاركة في مكافحة جائحة فيروس كورونا من كل ممارس صحي أعرف أن أبناء هذا الوطن لديهم من الإخلاص والوفاء الشيء الكثير، منذ اليوم الأول من هذه المرحلة الصعبة كنت على ثقة أن العاملين في القطاع الصحي سيكونون على قدر عال من المسؤولية والكفاءة وهذا ما أراه يوميا".

كما أوضح أن ارتفاع عدد الإصابات الناتج عن زيادة عدد الفحوصات والطاقة الاستعابية في المختبرات إلى أكثر من 3 أضعاف السعة التي كانت في بداية الجائحة، وأيضا الفحص الموسع في جميع مناطق المملكة، موجها كلامه للطواقم الطبية قائلا: "لم نقم به إلا ثقة منا بوجود جنود أمثالكم يجعلون نظامنا الصحي قويا. وهذا يجعلنا ننطلق بشكل أكبر في الفحوصات لاكتشاف أكبر عدد ممكن من الحالات لإنقاذها قبل فوات الأوان".

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كورونا من السعودية

2840 حالة مؤكدة جديدة

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي كان أعلن، السبت، تسجيل 2840 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا، توزعت في مختلف المدن والمناطق، حيث سجلت الرياض 839 حالة، وجدة 450 ومكة 366 والمدينة 290.

كورونا من السعودية

فيما تم تسجيل 10 وفيات جديدة لحالات مصابة بفيروس #كورونا المستجد في المملكة.

وقال في المؤتمر اليومي حول الجائحة، إنه تم تسجيل 1797 حالة تعافٍ جديدة في المملكة، مشددا على تجنب نشر الشائعات حول الوباء والالتزام بالإجراءات الإحترازية.

إلى ذلك بلغ إجمالي الفحوص المخبرية الجديدة 570360 فحصا.