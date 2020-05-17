الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بقتل تركي لهذا السبب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 17 مايو 2020 03:14 صباحاً - ‏6 ساعات مضت أخبار السعودية 43,797 زيارة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا اليوم الثلاثاء، بتنفيذ حكم القتل في مواطن تركي الجنسية، بعد استنفاد كل درجات التقاضي الطبيعية امام المحاكم.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة الجوف.

وأصدرت الداخلية بيانا فيما يلي نصه:

بفضل من الله تم القبض على المدعو / توران أحمد تاشتان “تركي الجنسية” عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الامفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأيد من مرجعه