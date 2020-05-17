السعودية | “قناة الشؤون الإسلامية على اليوتيوب”.. آلاف المشاهدات من 33 دولة حول العالم

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 12:40 صباحًا, 17 مايو 2020 م المناطق - الرياض حققت قناة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على منصة اليوتيوب مشاهدة أكثر من 200 ألف شخص من 33 دولة حول العالم، للمحاضرات والبرامج العلمية والدعوية التي عرضت عبر أثير القناة، في إطار الجهود الدعوية التي نفذتها الوزارة منذ بدء جائحة كورونا وحتى تاريخ أمس الجمعة عبر قنوات البث المباشر عن بعد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أوضحت فيه أن عدد المشاهدات للقناة بلغ 200 ألف مشاهدة، حيث بلغ عدد المشاهدات في الساعة الواحدة قرابة العشرة الآف متابع ، من 33 دولة حول العالم، وشارك في البرامج عدد كبير من العلماء والدعاة الرسمين والمتعاونين بالوزارة.

وحرصت الوزارة على بث عدد كبير من المقاطع التوعوية التي أنتجها المركز الإعلامي بالإدارة العام للإعلام والاتصال المؤسسي التي سلطت الضوء على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، إلى جانب التأصيل الشرعي للتعامل مع الوباء والأخذ بالأسباب المشروعة .

كما بثت القناة عدد كبير من المحاضرات الرمضانية للتوعية التي قدمها نخبة من العلماء والمشايخ وطلبة العلم والدعاة موجهة لعموم الناس على اختلاف فئاتهم العمرية بأهمية استغلال أيام الشهر الكريم ولياليه بالاستزادة من الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله بأنواع الطاعات، والتفقه بأحكام وآداب الصيام.

وبينت الوزارة أن القناة على منصة اليوتيوب تعد نافذة للعمل الدعوي والإرشادي في ظل إغلاق المساجد في إطار توظيف كل السبل لإيصال الرسالة الدعوية وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال ويسهم في جمع الكلمة ووحدة الصف والعمل بتوجيهات القيادة الرشيدة مواكبة لرؤية المملكة 2030.

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