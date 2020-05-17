شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 400 كيلو خضروات من الباعة الجائلين في الشوقية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ، حملة على الأسواق و المنشآت الغذائية ، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة" بهدف القضاء على الظواهر السلبية والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أنهم صادروا 489 كجم من الخضار ضبطت من الباعة الجائلين ، و تسليمها لجمعية إكرام لحفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها.