شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 400 كيلو خضروات من الباعة الجائلين في الشوقية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أنهم صادروا 489 كجم من الخضار ضبطت من الباعة الجائلين ، و تسليمها لجمعية إكرام لحفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة 400 كيلو خضروات من الباعة الجائلين في الشوقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.