شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفائزين بـ«التعليم عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

توّج المدير العام للتعليم بمحافظة جدة د. سعد المسعودي الفائزين والفائزات بجائزة تعليم جدة للتعليم عن بُعد، وذلك خلال الحفل الافتراضي الختامي عبر البث المباشر على قناة تعليم جدة على منصة «اليوتيوب»، بحضور ومشاركة مساعدي المدير العام ومديري ومديرات الإدارات والمعلمين والمعلمات بتعليم جدة.

وأوضح مدير عام التعليم بمحافظة جدة أن عدد المتقدمين لجائزة «تعليم جدة للتعليم عن بُعد» بلغ 4000 معلم ومعلمة، فاز منهم 20 معلمًا ومعلمة. وأبان أن انطلاق الجائزة في وقت قياسي يليق بمستهدفها ومكانته ألا وهو المعلم، منوهًا بدور المعلمين والمعلمات في أداء رسالتهم عن بُعد، وتميزهم في كسر حاجز الزمان والمكان بسبب الظروف الحالية. وأشار إلى أن تعليم جدة يزخر بعددٍ كبير من المعلمين والمعلمات الذين تنافسوا بكل شرفٍ في تحقيق هدف هذه الجائزة، وهو إبراز الأعمال المميّزة التي تم تطبيقها بالتعليم عن بُعد، خلال هذه الأزمة ومن خلال الخيارات المتعددة التي أتاحتها الوزارة في مجال التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني.