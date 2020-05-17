شكرا لقرائتكم خبر عن 3500 سلة غذائية من مركز الملك سلمان لليمن والان نبدء بالتفاصيل
ووزع المركز 1,068 سلة غذائية على النازحين والأسر الأشد فقرًا في قرية الشراجه بمديرية جبل حبشي التابعة لمحافظة تعز، استفاد منها 356 أسرة.
كما وزع 1,125 كرتون تمور للنازحين والأسر الأشد فقرًا في مديرية رماه بمحافظة حضرموت، استفاد منها 1,125 أسرة.
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