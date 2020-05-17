شكرا لقرائتكم خبر عن 3500 سلة غذائية من مركز الملك سلمان لليمن والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول أمس، 1,300 سلة غذائية على النازحين والأسر الأشد فقرًا في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، استفاد منها 800 أسرة.

ووزع المركز 1,068 سلة غذائية على النازحين والأسر الأشد فقرًا في قرية الشراجه بمديرية جبل حبشي التابعة لمحافظة تعز، استفاد منها 356 أسرة.

كما وزع 1,125 كرتون تمور للنازحين والأسر الأشد فقرًا في مديرية رماه بمحافظة حضرموت، استفاد منها 1,125 أسرة.