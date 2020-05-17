شكرا لقرائتكم خبر عن تفطير 3 آلاف صائم في السنغال والان نبدء بالتفاصيل

تواصل الملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية السنغال توزيع السلال الغذائية الرمضانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، في أقاليم جمهورية السنغال، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة السنغالية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». حيث جرى توزيع 300 سلة غذائية في مقر جمعية مصعب بن عمير للتربية والتعليم للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها حوالي 3000 إنسان. وقدم عمدة بلدية الإقليم شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذا البذل والعطاء في هذا الوقت الصعب على العالم بأسره.

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