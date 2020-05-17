شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل طباعة وثائق الأحوال المدنية في إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أكدت «الأحوال المدنية» أن مراكز طباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة، التي يبلغ عددها 13 مركزا ستواصل عملها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وسيتم ايصال الوثائق الصادرة عبر العنوان الوطني للمواطنين من خلال البريد السعودي. وتختص هذه المراكز بطباعة وثائق (شهادة الميلاد، وسجل الأسرة) لخدمة تسجيل المواليد، وخدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، إضافة إلى خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات، التي يتم طلبها عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر» دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية. وبينت الأحوال المدنية، أنه فيما يخص بطاقات الهوية الوطنية المنتهية خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية. فإن وزارة الداخلية سبق أن أعلنت تمديد صلاحية هذه البطاقات لمدة شهرين.

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