مختصون: تأكيد حرص المملكة على تفعيل العمل الإسلامي المشترك

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وأشاروا إلى تقديم أجهزة منظمة التعاون الإسلامي مساعدات للدول الأعضاء المتأثرة بالجائحة، ومنها: إطلاق مجموعة البنك الإسلامي للتنمية برنامجًا للتأهب الإستراتيجي والاستجابة بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي؛ للتصدي للوباء؛ بهدف دعم الجهود المبذولة للوقاية من هذا الفيروس في دول المنظمة واحتوائه والتخفيف من آثاره والتعافي منه.
وأضافوا إن وكالات الأنباء تظل المصدر الرئيس لتدفق المعلومات والأخبار الدقيقة وعالية المصداقية، وبالتالي تبرز أهمية دور اتحاد وكالات الأنباء الإسلامية في ترسيخ العمل الإسلامي المشترك، من خلال الارتقاء بالمحتوى الإعلامي، وتقديم خدمات إخبارية متميزة ومتنوعة تتسم بالدقة والموضوعية، وأشاروا إلى أن جائحة فيروس كورونا تشكل تحديًا غير مسبوق للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وللعالم بأسره، وهو ما يتطلب توحيدا وتنسيقا للجهود التوعوية لدول المنظمة، ووضع آليات فعالة لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بينها لتعظيم الاستفادة منها.
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