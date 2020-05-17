شكرا لقرائتكم خبر عن مختصون: تأكيد حرص المملكة على تفعيل العمل الإسلامي المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أجمع مختصون على أن الملتقى الافتراضي الأول لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي «يونا» تحت عنوان «دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا » يأتي تنفيذا لما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «أيده الله» خلال القمة الإسلامية في مكة المكرمة، من حرص المملكة على تفعيل أدوات العمل الإسلامي المشترك، وتطوير أجهزة منظمة التعاون الإسلامي لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية، كما جاء في ظروف استثنائية نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيره على العالم بأسره في جميع مناحي الحياة، الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ويهدف لبحث سبل التعاون الإعلامي في التعامل معها؛ نظرا لدور المملكة القيادي في تنسيق ودعم الجهود العالمية في مواجهة الجائحة، من خلال ترؤسها مجموعة العشرين لهذا العام، والدورة الحالية للقمة الإسلامية.

وأشاروا إلى تقديم أجهزة منظمة التعاون الإسلامي مساعدات للدول الأعضاء المتأثرة بالجائحة، ومنها: إطلاق مجموعة البنك الإسلامي للتنمية برنامجًا للتأهب الإستراتيجي والاستجابة بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي؛ للتصدي للوباء؛ بهدف دعم الجهود المبذولة للوقاية من هذا الفيروس في دول المنظمة واحتوائه والتخفيف من آثاره والتعافي منه.

وأضافوا إن وكالات الأنباء تظل المصدر الرئيس لتدفق المعلومات والأخبار الدقيقة وعالية المصداقية، وبالتالي تبرز أهمية دور اتحاد وكالات الأنباء الإسلامية في ترسيخ العمل الإسلامي المشترك، من خلال الارتقاء بالمحتوى الإعلامي، وتقديم خدمات إخبارية متميزة ومتنوعة تتسم بالدقة والموضوعية، وأشاروا إلى أن جائحة فيروس كورونا تشكل تحديًا غير مسبوق للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وللعالم بأسره، وهو ما يتطلب توحيدا وتنسيقا للجهود التوعوية لدول المنظمة، ووضع آليات فعالة لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بينها لتعظيم الاستفادة منها.