شكرا لقرائتكم خبر عن 50 طنا مساعدات للسودان والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الملحق الديني بسفارة المملكة بالسودان عبدالله آل الشيخ، أن الملحقية أكملت توزيع كافة الأطنان على العاصمة الخرطوم وعدد من ولايات السودان منها: ولاية شمال كردفان، وولاية الجزيرة، ونهر النيل، كما شمل البرنامج توزيع السلال على مخيمات اللاجئين من جنوب السودان بجبل أوليه وولاية الجزيرة، وفق الخطة المعتمدة من الوزارة هذا العام مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المعمول بها.
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