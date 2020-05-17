شكرا لقرائتكم خبر عن 50 طنا مساعدات للسودان والان نبدء بالتفاصيل

أكملت الملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية السودان التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توزيع 50 طنا من السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية السودان ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1441هـ، الذي استهدف تفطير 80 ألف صائم بشهر رمضان المبارك، وفق منظومة متكاملة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية وعدد من الجمعيات الخيرية الرسمية بالسودان.

وأكد الملحق الديني بسفارة المملكة بالسودان عبدالله آل الشيخ، أن الملحقية أكملت توزيع كافة الأطنان على العاصمة الخرطوم وعدد من ولايات السودان منها: ولاية شمال كردفان، وولاية الجزيرة، ونهر النيل، كما شمل البرنامج توزيع السلال على مخيمات اللاجئين من جنوب السودان بجبل أوليه وولاية الجزيرة، وفق الخطة المعتمدة من الوزارة هذا العام مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المعمول بها.