شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق إفطار الصائمين بإثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في إثيوبيا برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعام 1441هـ، الذي يستهدف توزيع أكثر من 4000 من السلال الغذائية يستفيد منها 40 ألف صائم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بمقر ‏السفارة في العاصمة أديس أبابا وعدد من الأقاليم. حضر مراسم التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين في إثيوبيا سامي عبدالله، والمفتي العام رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عمر إدريس، ونائبه جيلان خضر غمدا، والملحق الديني في السفارة علي الخضيري، وبحضور عدد من الإعلاميين.‏

وقدم المفتي العام رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عمر إدريس شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على الدعم السخي لبلاد الحبشة، ودعا لهم بالحفظ ولبلاد الحرمين، منوها بالعلاقة التاريخية التي تربط المملكة بمسلمي إثيوبيا.