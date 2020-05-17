شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق إفطار الصائمين بإثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل
وقدم المفتي العام رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عمر إدريس شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على الدعم السخي لبلاد الحبشة، ودعا لهم بالحفظ ولبلاد الحرمين، منوها بالعلاقة التاريخية التي تربط المملكة بمسلمي إثيوبيا.
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