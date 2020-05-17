شكرا لقرائتكم خبر عن يوم التمريض في زمن الكورونا والان نبدء بالتفاصيل

لم تحظ مهنة التمريض في عصر من العصور، بهيبة واحترام وتقدير.. كما حظيت به في هذا الوقت.

فأزمة انتشار «كورونا المستجد - كوفيد 19» جعلت مهنة التمريض تتربع على قمة عرش المهن الإنسانية.

فالتمريض هم خط الدفاع الأول في مواجهة ذلك الفيروس الذي يكاد لا يفرق بين متحصن أو غير متحصن «متأهب» لمواجهته.

فأصبح هذا الطاقم الذي يؤثر على نفسه ويخرج ليلا ونهارا للقيام بواجبه الإنساني أمام المصابين أو المشتبه بإصابتهم، فاتخذت الدول عدة طرق لتكريمهم أو تقديرهم.

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فحكومتنا الرشيدة أولتنا الكثير من الرعاية والشكر والاهتمام في خضم هذه الأزمة، والقطاعات الخاصة والشركات التجارية والبنوك تنافست فيما بينها لتقديم ما تستطيع تقديمه كرمز على تقديرهم لأصحاب هذه المهنة الشريفة.

وفي بريطانيا مثلا حددت بعض المناطق ساعات بداية الشيفت أو «النوبة» وسمتها ”تحية الأبطال“ يقوم بها الشعب بالوقوف على شرفات المنازل والتصفيق لأبطال الصحة، تقديرا لهم على جهودهم في لفتة إنسانية لطيفة منهم.. وقد شارك في ذلك حتى ولي العهد البريطاني ”تشارلز“ وزوجته.

ختاما.. أتقدم بالشكر الجزيل لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على كلمته بحق التمريض في تغريدته بتويتر، ولكل من رفع القبعة لمهنتنا الشريفة من أطباء وزملاء بالمهنة فكلنا في نفس المركب، وأعاننا الله على حمل هذا العبء وهذه المسؤولية على عواتقنا وأقول لزملائي وزميلاتي بالمهنة «أشعوا» فإنه وقتكم لتزهروا وتشرقوا.