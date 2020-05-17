شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 150 سلة غذائية في مبادرة «غذاؤنا واحد» والان نبدء بالتفاصيل

وزعت جمعية البر الخيرية بطلعة التمياط 150 سلة غذائية، تشمل جميع المواد الغذائية الأساسية، وذلك بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، ضمن مبادرة «غذاؤنا واحد». وأوضح المدير التنفيذي للجمعية مطلق بن عامش التومي، أن هذه المبادرة تندرج تحت مظلة الصندوق المجتمعي، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرا، بهدف مساعدة الأسر المتضررة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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