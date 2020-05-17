شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات الوقاية .. صمام أمان لمتسوقي «المجمعات» والان نبدء بالتفاصيل

استشاري: القيادة وضعت الإنسان أولا.. والاقتصاد سيعود أفضل

أكد المدرب الدولي والاستشاري التربوي والإداري والاقتصادي المالي د. ماهر آل سيف، أن قرار إعادة فتح المجمعات والمولات في هذه الفترة، جاء في وقته، فحركة الاقتصاد الطبيعية في وطننا الغالي ستعود كما كانت، بل أفضل مما كانت، مشيرًا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، أكد أن الإنسان هو الركيزة، وهو المهم.

وأضاف إن الحكومة الرشيدة -أيدها الله-، سارت على هذا التوجه الحكيم، وأثبتت الأيام ذلك، فالاحترازات الكبيرة التي طبقت مسبقًا، هي صمام الأمان، والملاذ الأول والواقي للمواطن والمقيم على أرض هذا الوطن.

وقال آل سيف إن ما تم تسجيله من أرقام من إصابات بفيروس كورونا هذه الأيام، أعداد لا تذكر، وقليلة مقارنة بالأعداد العالمية، وإن الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية توعية المواطن والمقيم، بطرق متعددة ومختلفة الأساليب، وجاءت ثمارها قلة أعداد المصابين، مقارنة بالعالم، وهذا كله من حنكة وحكمة القرارات المتخذة من قبل الدولة.

وأشار إلى أن هذه القرارات كانت لها النتائج الإيجابية في الميدان، وعلى جميع من يقطن على هذه الأرض، ومن هنا وبعد الإجراءات العديدة، كان لا بد من عودة الاقتصاد إلى مراحله السابقة، وسيكون ذلك تدريجيًا.

وتابع إن الحملات التوعوية التي أخذت موقعها وحيزها في أزمة فيروس كورونا، ستكون لها الإيجابية في عدم زيادة المصابين في الأيام المقبلة، مؤكدًا أن عودة المحلات التجارية والمولات ستكون إيجابية للمواطنين والمقيمين على سلوكياتهم الوقائية.

وأوضح آل سيف أن القرار يُعتبر فسحة بالنسبة للتجار، وأصحاب المحلات، والموظفين، ومن هنا ستعود حركة الاقتصاد تدريجيًا من جديد.

ولفت إلى أن هذه الأزمة بينت لكل أسرة أن هناك كماليات يمكن الاستغناء عنها، وعلمتهم التركيز على الأشياء الضرورية والأساسية، وبينت أن الشراء للتملك والتخزين في المنزل كان قرارًا خاطئًا، وأنه لا بد من تغيير سلوكيات الاستهلاك لدى كل أفراد الأسرة، مضيفًا إن الادخار، والميزانية الأسرية لها الأهمية الكبيرة في حياة الأسر.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد سلوكيات استهلاكية جديدة للمواطنين، وعلى التجار الاهتمام بهذه السلوكيات، ومحاولة توفير ما يناسبها من سلع وخدمات، لافتًا إلى أن الأزمة كانت درسًا متعدد الجوانب لكل أفراد المجتمع، وبينت قوة المملكة في توفير كل المتطلبات، دون توقف أو نقص في الخدمات.

حددت أمانة المنطقة الشرقية، عدة اشتراطات احترازية وقائية للمجمعات التجارية والمولات، كشرط للسماح لهم بالعمل خلال فترة محددة، وتنفذ الأمانة جولات عدة في المولات، منذ بدء جائحة فيروس «كورونا» المستجد. وكثفت الأمانة أعمال المتابعة والرقابة؛ لتوفير بيئة صحية، بالإضافة إلى الجولات المفاجئة على المولات التي تشهد كثافة عالية من قبل الزوار؛ لمتابعة الإجراءات الوقائية، واستيفاء المحال للاشتراطات الصحية. وتعمل الفرق الميدانية على رصد المخالفات والتجاوزات، خاصةً فيما يتعلق بأعمال التعقيم والتطهير، وقياس درجات الحرارة، وفرض المسافات الآمنة بين المتسوقين.

أخصائي نفسي: غياب الشعور بالمسؤولية أبرز أسباب المخالفات

Advertisements

شدد الأخصائي النفسي أحمد السعيد على ضرورة التقيد بالقرارات التي اتخذتها وزارة الصحة، والدولة، في الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، مشيرًا إلى أهمية التباعد أثناء التسوق، وعدم الذهاب لأي مكان إلا للضرورة.

وأكد أن سلامة أي فرد، هي بالتقيد الصحي، وأن السلامة تتمثل في مقولة «خليك في البيت»، مضيفًا إنه يجب الحذر والحيطة، خاصةً مع أعداد الإصابات التي يعرضها المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بشكل يومي، وتطبيق كل ما تقوله وزارة الصحة من توجيهات، للوقاية من الفيروس.

ولفت السعيد إلى ضرورة اتخاذ الكشفيات للحرارة في مداخل المولات، وعدم التهاون في ذلك، وضرورة تواجد المعقمات، والكمامات، والقفازات، والحرص على توزيعها على المتسوقين في المولات، خاصةً أن هذه الإجراءات تبعث على الطمأنينة لدى المرتادين.

وقال السعيد: أحيانًا نسمع بوجود عدم انضباط في مواقع مختلفة، وشاهدنا مقاطع في هذا الصدد، ويرجع ذلك لعدة أسباب، أهمها عدم إحساس الفرد بالمسؤولية تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه، وعدم الوعي الصحي والمجتمعي، وعدم شغل أوقات الفراغ بالأعمال التي تعود بالنفع.

وأوضح أن هناك أفرادا من طبعهم الاستهتار والتسيب وعدم المبالاة بأي قرار يتخذ، وهؤلاء لا ينفع معهم إلا الصرامة في تطبيق القرارات، وعدم الصبر والتحمل الذي يؤدي إلى المخالفات غير المقصودة أحيانًا.

وبين أن هناك فئة من الناس دائمًا لديهم الرغبة في كسر الأنظمة واللوائح، أي يحاولون التمرد على النظام والقانون بأي نوع من أنواع المخالفات، وذلك حبًا في الظهور بقاعدة «خالف تعرف»، كما أن هناك أفرادا معتادين على عدم الصرامة من قبل أسرهم ووالديهم، ويسبب ذلك عدم الامتثال للقانون.

وتابع: نجد تأثير الأصدقاء وقرناء السوء في هذه المشاهد، إضافةً إلى التفكير اللاواعي واللاعقلاني وغير الناضج، أيًا كان عمر الشخص.

وأكمل: نحن بيدنا تقليص مدة منع التجول، أو زيادتها، ونحن بيدنا تقليص مدة تواجد وانتشار فيروس كورونا في وطننا الغالي، من عدمه، كل ذلك يكون بوعينا، وتطبيقنا للقرارات والاحترازات الوقائية، وفي كل مكان، سواء كان في المنزل، أو في مواقع الحجر الصحي، أو في الأسواق، أو المجمعات.

وأكد ضرورة التقيد بالقرارات، ومساعدة الحكومة، التي بذلت كل غال ونفيس للحفاظ على صحة الإنسان، الذي اعتبرها قائد مسيرة هذا البلد الملك سلمان -يحفظه الله-، الاهتمام الأول، فقال مرارًا «الإنسان أولًا».

وقدم كل الشكر لقيادتنا الحكيمة -أيدها الله-، وقراراتها الصائبة، التي تعاملت مع الأزمة بكل فن واحترافية، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على الخبرة في مواجهة أي طارئ، ويتمثل ذلك حاليًا في مكافحة وباء كورونا، الذي فتك بالعديد من البشر في العالم.