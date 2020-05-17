شكرا لقرائتكم خبر عن عادات زمان والان نبدء بالتفاصيل
و«الأتاريك» كانت في جدة القديمة منذ قرابة 5 عقود من الزمن، يتم تعليقها في زوايا الحي وفي الساحات وقرب المساجد، حيث يقوم عليها أشخاص يعملون بتجهيزها يومياً وتنظيفها وصيانتها وتعبئتها، وإنارتها وقت الغروب وإطفائها بعد الفجر، واستمر العمل عليها حتى بدأت المولدات الكهربائية والكهرباء العامة الدخول في جدة، وكانت «الأتاريك» متعددة الأنواع والأشكال.
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