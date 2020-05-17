شكرا لقرائتكم خبر عن عودة إلى صلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

عاد المسلمون في بانكوك لأداء صلاة الجمعة مع الحفاظ على مسافات بين المصلين، وذلك بعد أن خففت الحكومة التايلاندية من إجراءات العزل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد

وعلى الرغم من انتشار الفيروس بصورة مكثفة في العالم وفي الدول الإسلامية أيضا، إلا أن العديد من المظاهر التي تزيد الأواصر بين العائلات لا يزال المسلمون يحرصون عليها، ولكن في منازلهم.

ويترقب المسلمون حول العالم نهاية الفيروس لبدء ممارسة الطقوس الرمضانية، التي يحرصون عليها في الشهر المبارك، ومن بينها التزاور وأداء صلاة التراويح في جماعة.