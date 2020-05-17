شكرا لقرائتكم خبر عن الجلوس الصحيح يقي من إصابات الظهر في رمضان والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف إن الرقبة وأسفل الظهر أكثر الأجزاء حركة على خلاف فقرات منطقة الصدر، لذا تكون هذه الفقرات أكثر عرضة للإصابة، كما أن ميلان الرأس للأمام يزيد حملاً على الفقرات العنقية بمقدار ٢٠ كيلو تقريباً مما يزيد من احتمالية إصابتها.
وقدم الدبوس عددا من النصائح بهذا المجال تتمثل في الجلوس الصحيح والمحافظة على وضع الرأس مستقيماً مع العمود الفقري، وأخذ فترات استراحة وتجنب الجلوس لفترات طويلة وتثبيت الرقبة في اتجاه واحد، منوها لأهمية مراعاة وضع الجوال أو شاشة التلفاز بحيث تكون في مستوى العين وتجنب المشاهدة والفرد مستلقيا على السرير، والنوم في وضعية جيدة وصحيحة، وأضاف في حالة ظهور أعراض للألم نوصي بزيارة أخصائي العلاج الطبيعي لتصحيح أوضاع الجلوس.
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