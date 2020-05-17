شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 24 مبسطا عشوائيا بأبها والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة منطقة عسير، مؤخرا، حملة رقابية ميدانية شاملة على المباسط العشوائية والباعة الجائلين المخالفين في مدينة أبها.

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة د. محمد العاوي، أن فرق الرقابة قاموا مؤخرا، بحملة تفتيش مفاجئة في مدينة أبها، مشيرا إلى أن الحملة تأتي استمرارا للحملات التي تنفذها الأمانة لمراقبة المخالفين بنطاق مدينة أبها ومنهم الباعة الجائلون والمباسط العشوائية.

وبين أن فرق الرقابة قد ضبطت نحو 17 من الباعة المخالفين وتم إزالة نحو 24 مبسطا عشوائيا للباعة الجائلين بمساندة من الجهات الأمنية. وأفاد بأن الحملة استهدفت الباعة الجائلين المخالفين، موضحا أنه نتج عن الحملة مصادرة 98 كجم من المواد الغذائية، وقد تم تسليمها لجمعية حفظ النعمة. ونوه بأن الأمانة مستمرة في حملتها ضد الباعة الجائلين من خلال الرقابة المستمرة على المواقع التي يكثر تواجد المخالفين فيها، مشيدا بالدور المثمر الذي تقوم به إدارة الرقابة الشاملة؛ للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين المخالفين، بما يسهم في الحد من هذه الظاهرة.