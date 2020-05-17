شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. زيارة 3917 منشأة وإغلاق 76 محلا مخالفا والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية محافظة القطيف 625 جولة تمت خلالها زيارة 3917 منشأة وتم إغلاق 76 محلا مخالفا للاشتراطات البلدية، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وبين أن زيارات مراقبي البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة خلال الثلاثة الأسابيع الماضية من شهر رمضان شملت عددا من المنشآت، وأسفرت عن تحرير مخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومصادرة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، من أجل إحكام الرقابة الصحية والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وأشار م. الحسيني إلى أنه تم تسجيل 630 إنذارا خلال الجولات، وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات، مبينا أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر. وأضاف م. الحسيني، إن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكدا تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».

يشار إلى أن بلدية محافظة القطيف ضبطت في وقت سابق أكثر من ثلاثة مسالخ مخالفة وأتلفت 34.712 كجم من اللحوم وأحشاء الحيوانات التي تظهر عليها علامات الفساد وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و١١٦٥ لتر حليب مجهول المصدر، كما أتلفت 4500 كجم من المكسرات الفاسدة، و1025 كجم من المعسل والمواد الأولية مجهولة المصدر.