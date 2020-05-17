شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 3 أطنان من العجين الجاهز والمعد للتوزيع والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة منطقة الجوف معملا مخالفا أثناء مزاولته النشاط يفتقر للاشتراطات الصحية، حيث تمت مداهمة المعمل من قبل الفرق الرقابية وإتلاف 3 أطنان من العجين الجاهز والمعد للتوزيع، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي تقوم بها الأمانة ضمن حملة «غذاؤكم أمانة»، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية في المحلات الغذائية كافة، لضمان سلامة الغذاء للمواطنين والمقيمين. وأوضحت الأمانة أنها ماضية في تطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين حفاظا على صحة المستهلكين، ورفعا لمستوى الوعي البيئي والصحي، داعية جميع الإخوة المواطنين والمقيمين إلى التواصل المباشر والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات صحية تمس المستهلك في مجال صحة وسلامة الأغذية عن طريق مركز خدمة العملاء 940، الذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال جميع الملاحظات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إتلاف 3 أطنان من العجين الجاهز والمعد للتوزيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.