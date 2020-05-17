شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. 5290 مستفيدا بحملة «لأنهم يستحقون» والان نبدء بالتفاصيل
رسائل شكر
وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية نعيمة الزامل أن حملة «لأنهم يستحقون» جاءت بهدف دعم ومساندة أبطال الأمن والصحة بمختلف مواقعهم الميدانية وبالمستشفيات باعتبارهم خط الدفاع الأول لحماية المجتمع في ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى توزيع الحملة وجبات الإفطار يوميا لرجال الأمن والصحة طوال شهر رمضان، وكذلك العمالة المتضررة، وتقديم الهدايا للنزلاء بالمحاجر الصحية، وإرسال رسائل شكر وتقدير للممارسين الصحيين بمختلف مواقعهم.
شباب متطوع
وأكدت «الزامل»، أن الجمعية تعاونت خلال الحملة مع عدد من الشباب المتطوعين الذين تم استقطابهم من الوحدة الشبابية بالجمعية من خلال منصة العمل التطوعي مقدمين جهودا كبيرة في سبيل نجاح برامج الجمعية وتحقيق أهدافها.
حقائب وقائية
وأضافت الزامل إن الحملة شملت العديد من الجهات مثل مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، والمجمع الطبي بالدمام، والمستشفى الميداني في بيوت الشباب، وكذلك هيئة الهلال الأحمر السعودي بالثقبة، إضافة لرجال الأمن المتواجدين بالنقاط التفتيشية ومواقع مناوباتهم بفترة منع التجول بالخبر، الذين وزعت عليهم قبل شهر رمضان الحقائب الوقائية وصناديق المرطبات.
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