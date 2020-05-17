شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. 5290 مستفيدا بحملة «لأنهم يستحقون» والان نبدء بالتفاصيل

استفاد 5290 فردا من حملة «لأنهم يستحقون» التي أطلقتها جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بالخبر في ظل جائحة كورونا لدعم ومساندة رجال الأمن والممارسين الصحيين بالمنطقة الشرقية إضافة لمساعدة العمالة المتضررة، بالتعاون مع العديد من القطاعات الأمنية والمستشفيات، وكذلك الداعمون من القطاع الخاص والمتطوعون.

رسائل شكر

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية نعيمة الزامل أن حملة «لأنهم يستحقون» جاءت بهدف دعم ومساندة أبطال الأمن والصحة بمختلف مواقعهم الميدانية وبالمستشفيات باعتبارهم خط الدفاع الأول لحماية المجتمع في ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى توزيع الحملة وجبات الإفطار يوميا لرجال الأمن والصحة طوال شهر رمضان، وكذلك العمالة المتضررة، وتقديم الهدايا للنزلاء بالمحاجر الصحية، وإرسال رسائل شكر وتقدير للممارسين الصحيين بمختلف مواقعهم.

شباب متطوع

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وأكدت «الزامل»، أن الجمعية تعاونت خلال الحملة مع عدد من الشباب المتطوعين الذين تم استقطابهم من الوحدة الشبابية بالجمعية من خلال منصة العمل التطوعي مقدمين جهودا كبيرة في سبيل نجاح برامج الجمعية وتحقيق أهدافها.

حقائب وقائية

وأضافت الزامل إن الحملة شملت العديد من الجهات مثل مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، والمجمع الطبي بالدمام، والمستشفى الميداني في بيوت الشباب، وكذلك هيئة الهلال الأحمر السعودي بالثقبة، إضافة لرجال الأمن المتواجدين بالنقاط التفتيشية ومواقع مناوباتهم بفترة منع التجول بالخبر، الذين وزعت عليهم قبل شهر رمضان الحقائب الوقائية وصناديق المرطبات.