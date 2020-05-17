شكرا لقرائتكم خبر عن الصوم في المملكة أكثر روحانية والان نبدء بالتفاصيل

قال عضو هيئة التدريس والمبتعث من جامعة أم القرى للحصول على درجة الدكتوراة من جامعة برمنجهام في بريطانيا م. أحمد المصموم لـ ”الخليج 365” إنه في هذا الشهر الفضيل يسعى جاهدا لقضاء الوقت ما بين ذكر الله وقراءة القرآن، بالإضافة إلى إكمال المسيرة الدراسية، مؤكدا أن هذا هو ثالث عام يقضيه في شهر رمضان في بلاد الغربة من أجل الدراسة.

وحول أوضاع الصيام أثناء دراسته في الخارج، أكد المصموم أنه لم يجد أي صعوبة في الصوم، على الرغم من أن عدد ساعات الصيام تعتبر أطول من ساعات الصيام في المملكة حيث تتراوح بين الـ 17 و18 ساعة بشكل يومي.

وحول ما إذا كان يفضّل الصوم في الخارج أثناء إكمال دراسته في بلاد الغربة، أو الصوم في المملكة بالقرب من الأسرة والأقارب والأصدقاء، أكد المصموم أن الصوم مع الأسرة في المملكة الحبيبة بلا شك يعتبر الأجمل والأكثر ارتياحا وروحانية، مشيرا إلى أنه يسكن في مكّة المكرمة، وكان يسعى جاهدا في كل عام أن يقضي العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم في رحاب مكّة المكرمة، لكن الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا لم تمكنه من تحقيق هذه الرغبة هذا العام.