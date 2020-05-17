شكرا لقرائتكم خبر عن الصوم في المملكة أكثر روحانية والان نبدء بالتفاصيل
وحول أوضاع الصيام أثناء دراسته في الخارج، أكد المصموم أنه لم يجد أي صعوبة في الصوم، على الرغم من أن عدد ساعات الصيام تعتبر أطول من ساعات الصيام في المملكة حيث تتراوح بين الـ 17 و18 ساعة بشكل يومي.
وحول ما إذا كان يفضّل الصوم في الخارج أثناء إكمال دراسته في بلاد الغربة، أو الصوم في المملكة بالقرب من الأسرة والأقارب والأصدقاء، أكد المصموم أن الصوم مع الأسرة في المملكة الحبيبة بلا شك يعتبر الأجمل والأكثر ارتياحا وروحانية، مشيرا إلى أنه يسكن في مكّة المكرمة، وكان يسعى جاهدا في كل عام أن يقضي العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم في رحاب مكّة المكرمة، لكن الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا لم تمكنه من تحقيق هذه الرغبة هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر الصوم في المملكة أكثر روحانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.