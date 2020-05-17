شكرا لقرائتكم خبر عن «حصن» يسجل بيانات 250 مراجعا لمركز دارين يوميا والان نبدء بالتفاصيل
برنامج متخصص
وقالت مسؤول عن برنامج «حصن الإلكتروني» بالمركز فايزة فتيل إن البرنامج متخصص في تسجيل حالات كورونا، عبر تسجيل جميع البيانات الشخصية لكافة الحالات التي تراجع المركز، والتي تؤخذ منها العينات «المسحات».
التواصل المباشر
وعلمت (اليوم) من مصادر بالمركز أن الآلية الحالية تعتمد على التواصل المباشر مع الأشخاص الراغبين في الخضوع للمسح وبعدها يتم إرسال رسالة إلكترونية على الهواتف النقالة تحدد موعد الزيارة، كما أن الأشخاص الراغبين في الخضوع للمسح يقومون بالتسجيل اختياريًا في رابط إلكتروني. ويبلغ الكادر الطبي في المركز نحو 30 كادرًا.
عمل متواصل
وذكرت المصادر أن المسح النشط يبدأ من الساعة «8 مساء إلى 2 صباحًا»، فيما يستقبل المركز في الفترة الصباحية «10 صباحًا إلى 4 مساء» للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا، وكذلك للموظفين الذين سيعودون للعمل مجددًا، وتتراوح أعداد المراجعين في الفترة الصباحية بين 100- 150 مراجعًا يوميًا.
فصل الحالات
وحسب المعلومات، يحرص المركز على فصل حالات المخالطين التي تراجع في الفترة الصباحية عن أعداد المسح النشط في الفترة المسائية، فالشخص الذي يخضع للمسح يعزل نفسه كليًا عن المخالطة حتى ظهور النتيجة، لمدة 14 يومًا للإنسان العادي، فيما الكادر الصحي يعود للعمل بمجرد ظهور النتيجة.
المراكز الصحية
وفي سياق آخر، أعلنت إدارة المراكز الصحية الأولية بالقطيف عن خطة المراكز الصحية المناوبة خلال إجازة رمضان «22- 29».
وذكرت الإدارة أن المراكز الصحية العاملة خلال هذه الفترة «3 مراكز» هي مركز صحي الجش، ويعمل على مدار الساعة طوال الأسبوع من خلال تقديم خدمات الرعاية العاجلة والصيدلية والأشعة والأسنان «الأحد - الخميس» من الساعة 10 صباحا - 4 مساء.
خدمات رعاية
وأضافت الإدارة إن الثاني هو مركز صحي الدخل المحدود ويعمل من «الأحد إلى الخميس» من الساعة «10 صباحًا حتى 4 مساء» و«8:30 مساء إلى 1 صباحًا»، ويقدم خدمات الرعاية العاجلة والصيدلية والاشعة، والثالث مركز صحي سيهات «1» يعمل من «الأحد حتى الخميس» من الساعة «10 صباحًا إلى 4 مساء» ويقدم خدمات الرعاية الصحية والصيدلية والأشعة والتطعيم.
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