طلبات التوصيل .. الوقاية في 5 خطوات احترازية

قال المهندس البيئي فيصل الحويل إنه في ظل أزمة كورونا، هناك الكثير ممن يستخدمون القفازات البلاستيكية لليدين أو الكمامات الصحية، سواء كان موظفًا في القطاعات الصحية أو موطنًا أو مقيمًا يلبي مستلزماته الخاصة، ولكن بعد انتهائهم من مهماتهم، هل يتخلص كل منهم من القفازات البلاستيكية أو الكمامات الصحية بالشكل الصحيح؟ فلقد ذكرت بعض المنظمات أن الأغلبية يتخلصون منها بالشكل الصحيح، أما البعض فيتخلص منها بالشكل الخاطئ، من خلال رميها مباشرة في الشارع؛ لأنه غير واعٍ بالمخاطر والمشاكل الناتجة وراء هذا التصرف، فمن المشاكل الصحية والبيئية التي يواجهها المجتمع وجود الفيروس بأسطح إحدى وسائل الحماية، الذي كان من المفترض بعد الانتهاء التخلص منها في الأماكن المخصصة لها، بدلًا من رميها في الشارع؛ مما يؤدي إلى زيادة نسبة انتشار فيروس كورونا في المجتمع بشكل غير مباشر عن طريق عملية تنظيف الشوارع من خلال عمال النظافة.

مشيرًا إلى أنه من المشاكل الصحية والبيئية التي يواجهها المجتمع أن القفازات البلاستيكية لليدين وبعض الكمامات الصحية صناعتها مشتقة من المواد البترولية؛ مما يؤدي ذلك إلى صعوبة تحللها في الطبيعة وكذلك احتواؤها على بعض المواد غير القابلة لإعادة التدوير ولسلامة المواطن والمقيم، كما نوهت عن ذلك وزارة الصحة باتباع الطريقة الآمنة لاستلام الطلبات الخارجية.

«الأمانة»: 3 قوائم بلائحة «الشؤون البلدية»

Advertisements

أكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، رصدهم بعض المخالفات تجاه مقدمي خدمات التوصيل المنزلي وتطبيقهم المخالفات والجزاءات التي صدرت ضمن هذه اللائحة، فيما تم رصد تطبيق العديد من مقدمي التوصيل للإجراءات الصحية، وهو ما يدل على الوعي الصحي لديهم ولدى المنشآت الغذائية، مبينًا تركيز تواجد هذه النقاط بالمناطق التي تنتشر بها المطاعم لعبور عدد كبير من مقدمي خدمات التوصيل المنزلي.

وأوضح الصفيان لـ (اليوم) أن لائحة التوصيل المنزلي الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في ظل ظروف فيروس كورونا حددت 3 قوائم تتعلق القائمة الأولى بالاشتراطات العامة، وهي الالتزام بجميع الاشتراطات الواردة في اللائحة، فيما تتعلق القائمة الثانية باشتراطات وسائل النقل المستخدمة في التوصيل التي تتمثل في أن تكون الحافظات محكمة الغلق ومصنّعة من مواد تتحمّل عمليات التنظيف والتطهير المتكررة، وتثبيت المواد الغذائية في أماكنها لمنع تلفها ميكانيكيًا نتيجة للحركة، وعدم وضع أي مادة غذائية على أرضية السيارة مباشرة، ووضع لوحة تعريفية بالشركة المرخصة، ورقم الترخيص ورقم لوحة السيارة.

ضرورة تحول المستهلك للشراء الإلكتروني