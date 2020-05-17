شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع هدية الملك سلمان من التمور الفاخرة بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

تباشر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستسار الإسلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، توزيع شحنة من التمور الفاخرة من هدية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - للأشقاء بالأردن عبر السفارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والجمعيات الخيرية بالأردن.

يذكر أن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - لتوزيع التمور الفاخرة لهذا العام، يستهدف 24 دولة حول العالم بواقع 200 طن من التمور، توزع وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها في كل دولة.