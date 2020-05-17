اخبار السعوديه

توزيع هدية الملك سلمان من التمور الفاخرة بالأردن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع هدية الملك سلمان من التمور الفاخرة بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

تباشر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستسار الإسلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، توزيع شحنة من التمور الفاخرة من هدية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - للأشقاء بالأردن عبر السفارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والجمعيات الخيرية بالأردن.

يذكر أن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - لتوزيع التمور الفاخرة لهذا العام، يستهدف 24 دولة حول العالم بواقع 200 طن من التمور، توزع وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها في كل دولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع هدية الملك سلمان من التمور الفاخرة بالأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا