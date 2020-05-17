شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع هدية الملك سلمان من التمور الفاخرة بالأردن والان نبدء بالتفاصيل
يذكر أن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - لتوزيع التمور الفاخرة لهذا العام، يستهدف 24 دولة حول العالم بواقع 200 طن من التمور، توزع وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها في كل دولة.
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