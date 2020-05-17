السعودية | فلكية جدة تؤكد: كورونا لم يأت من الفضاء

شكرا لقرائتكم فلكية جدة تؤكد: كورونا لم يأت من الفضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، السبت، عدم صحة ما يتم تداوله بأن فيروس كورونا المستجد ‏جاء من الفضاء الخارجي.‏

وأوضح أبو زاهرة في تصريح خاص له مع لـ"العربية.نت"، أن مصدر تلك المعلومة أحد علماء الأحياء يدعى "تشاندرا ويكراماسينغ"، حيث نشر أقوالا بأن فيروس كورونا كان يعيش على مذنب، وربما سقطت قطعة من تلك الصخور الفضائية على الأرض خلال سقوط كرة نارية فوق الصين في أكتوبر 2019، وهو يقول ضمنيًا أن المذنبات التي تحمل فيروسات ربما تسببت في تفشي الأمراض في الماضي أيضًا.

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كما أضاف أبو زاهرة بأن نفس العالم كان نشر سابقاً معلومات تفيد بأن مرضًا آخر يسمى متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس) جاء أيضًا من الفضاء، وأنه شارك في تأليف كتاب مع شخص يسمى (فريد هويل) في السبعينيات بعنوان "أمراض من الفضاء" لعدة عقود، في محاولة لإثبات أن أمراض مثل السارس أو الإنفلونزا جاءت من الفضاء، وأوضح بأن المجتمع العلمي انتقد تلك الافتراضات بأن أي مرض من هذا القبيل قد يكون له أصول خارج الأرض ، وتعتبر أفكاره إلى حد كبير علمًا زائفًا.

اكتشاف غير مسبوق

وقال أبو زاهرة: "علميا سيكون اكتشاف غير مسبوق معرفة أن فيروس ما يمكنه أن ينجو من الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس والإشعاع الكوني الذي قد يتعرض له في مثل هذه الرحلة الطويلة عبر الفضاء ونجاته بعد دخول الغلاف الجوي لكوكبنا وبعد ذلك لا يزال قادرًا على إصابة البشر بعد هبوطه إذا كان هذا صحيحًا"، وتابع: "إلا أن هذا العالم ببساطة ليس لديه دليل يدعم ادعاءاته لذلك لا يوجد سبب لتبني هذه الفكرة الآن ولا يمكن الانتقال إلى مثل هذا الاستنتاج بدون القيام بدراسات علمية معتبرة".

إلى ذلك، أكد أبو زاهرة بأنه يجب عدم الالتفات إلى ما يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاكتفاء بما يصدر من بيانات رسمية من وزارة الصحة السعودية.