، "الخبراني" تواصل مع "الصحة" لتعديل موعد طفلته.. فتفاجأ بطائرة خاصة تحضر لنقلها ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقلته من عسير إلى الرياض وتعيده بعد إتمام المراجعة

أرسلت وزارة الصحة، مساء أمس السبت، طائرة خاصة لنقل الطفلة "ابتهال" من منطقة عسير، وبالتحديد من مدينة أبها، إلى العاصمة الرياض؛ حتى تتمكن من حضور موعدها في أحد المستشفيات هناك، فيما قال والدها إن الأمر كان مفاجئًا له، مبينًا أن الوزارة ظلت على اتصال معه حتى مغادرته المطار، ومثمنًا الدور الكبير الذي تقوم به.

وتفصيلاً، قال الحسن علي خبراني، إن لدى طفلته "ابتهال"، والتي تعاني ضمورًا، موعدًا مجدولاً مسبقًا في مدينة سلطان للخدمات الإنسانية بالرياض، موضحًا أنه تواصل في ظل الأزمة الحالية، قبل نحو أسبوع، مع وزارة الصحة للاستفسار عن طريقة التصريح، وكان تعديل موعدها من ضمن الخيارات التي سيتخذها، خصوصًا أنه لا يستطيع السفر بها برًا؛ نظرًا لطول المسافة ولظروفها الصحية وإيقاف الرحلات الداخلية مؤقتًا.

وأشار إلى أن الوزارة طلبت منه بيانات الطفلة، وفي غضون ساعات تواصلت معه، وأخبرته أن طائرة إخلاء خاصة بطاقمها الطبي ستحضر لنقلها برفقة أسرتها إلى الرياض، ومن ثم العودة بهم إلى عسير بعد انتهاء المراجعة.

وأضاف: "لم يتوقف الأمر هنا، بل ظلت وزارة الصحة تتابع وتتواصل معي بشكل مستمر وشبه يومي حتى حضرت الطائرة أمس السبت"، لافتًا إلى أنه تم نقلها عن طريق إسعاف إلى المطار، وإجراء الفحوص الطبية له وللطفلة ولوالدتها؛ للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

وتابع: "لا أعلم كيف أقدم شكري لوزارة الصحة، خصوصًا أن طفلتي كانت بالفعل في حاجة ماسة إلى هذا الموعد لتركيب جبائر بعد إجراء عملية قبل أشهر"، لافتًا إلى أن أمله كان ضعيفًا في حضوره؛ نظرًا للأزمة الحالية، غير أن وزارة الصحة غيرت هذه المعادلة.

وختم "الخبراني" بقوله: "أقدم شكري لحكومتنا وللقيادة الرشيدة، والتي جعلت المواطن أولاً، ولوزارة الصحة وكل منسوبيها وصحة عسير".

وقال: "هذا إن دل فإنما يدل على حرص القيادة واهتمامها بالمواطن، والحث على تقديم كل الخدمات له، سواء الصحية أو غيرها"، مشيرًا إلى أنه "يجب أن نحمد الله على أننا من أبناء هذا الوطن المعطاء، والذي لم تشغله الجائحة العالمية عنا".