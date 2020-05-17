، شاهد من حائل.. "الحرس الوطني" يشارك عسكريًا وصحيًا بمنع التجول ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشادوا باستشعار الجميع مسؤولياتهم الفردية بالالتزام باحترازات كورونا

شارك مركز الرعاية الصحية اﻷولية للحرس الوطني بحائل، بنقطة فحص لسالكي طريق حائل- عقدة، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الحرس الوطني، في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا.

"الخليج 365" بدورها قامت بجولة على طريق حائل -عقدة، رصدت خلالها نقطة التفتيش التي وضعتها وزارة الحرس الوطني، مع الجهات الأمنية الأخرى، وبذلت من خلالها جهودًا كبيرة المبذولة لمنع التجول حفاظًا على سلامة المواطن والمقيم من تفشي فيروس كورونا.

من جهة أخرى، أثنى رجال الحرس الوطني، على استشعار المواطنين والمقيمين مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بالإجراءات المتخذة تحقيقًا للمصلحة العامة.

كما رصدت "الخليج 365" الوعي المجتمعي خلال ساعات منع التجول في الشوارع والطرقات؛ امتثالاً لأمر منع التجول؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر جائحة فيروس كورونا المستجد.

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