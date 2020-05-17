جامعة جازان توصِّل وثائق الطلبة إلى عناوينهم الوطنية

انطلاقًا من حرص جامعة جازان على خدمة طلابها والتسهيل عليهم فيما يتعلق بتسلم وثائقهم، وسجلاتهم الأكاديمية، وبطاقاتهم البنكية وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، وقَّعت الجامعة اتفاقية مع البريد السعودي، تتضمن تسليم طلبة الجامعة وثائقهم وسجلاتهم الأكاديمية وبطاقاتهم البنكية عبر البريد السعودي ومن خلال العنوان الوطني لكل طالب وطالبة، دون الحاجة للوصول لمقر الكليات أو لمقر عمادة القبول والتسجيل.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، أن الاتفاقية تجسِّد حرص الجامعة على تطبيق تعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن الجامعة ستتكفل بدفع رسوم الإرساليات للمستفيدين من الخدمة التي ستتم بواسطة البريد الممتاز.

وأضاف فقيهي أن العمادة أعدّت النظام الأكاديمي للتعامل مع العنوان الوطني وأن البريد السعودي سيعمل على تسليم الوثائق الجامعية والسجلات الأكاديمية للخريجين دون الحاجة لمراجعة عمادة القبول والتسجيل، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال هذا الفصل إرسال نحو 6000 إرسالية للمستفيدين.

وأهاب فقيهي بجميع الطلاب والطالبات المبادرة بتسجيل عناوينهم الوطنية من خلال حساب الطالب في النظام الأكاديمي؛ لضمان استلام وثائقهم دون تأخير.