مستشفيات جازان تُجري أكثر من 1000 عملية خلال شهر

أجرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان 1061 عملية جراحية خلال شهر أبريل الماضي في عدد من مستشفياتها، تنوعت ما بين 929 عملية كبرى و132 عملية صغرى، فيما بلغت العمليات الطارئة منها 823 عملية جراحية.

وأوضحت أن قسم النساء والولادة أجرى 448 عملية، وقسم الجراحة العامة 258 عملية، و172 عملية عظام وعمود فقري، وتنوعت باقي العمليات بين تخصصات التجميل والحروق، والمسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب والصدر، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة العيون، وجراحة الأطفال وجراحة الأسنان والفكين وغيرها.

وبلغ عدد العمليات التي أجراها مستشفى الملك فهد المركزي 338 عملية، ومستشفى صبيا العام 245 عملية، ومستشفى أبو عريش العام 108عمليات، و92 عملية في مستشفى الأمير محمد بن ناصر، أما مستشفى بني مالك العام فقد أجرى 76 عملية، ومستشفى الطوال العام 69، وتوزعت باقي العمليات على مستشفيات العارضة، وأحد المسارحة، وفيفا، والدرب، والعيدابي، وصامطة، وفرسان، وضمد العام.