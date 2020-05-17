لمخالفة إجراءات مكافحة "كورونا".. "أمانة المدينة" تُغلق 4 منشآت تجارية في قباء

أهابت بالمواطنين الاتصال على مركز الطوارئ وتطبيق "بلدي" حال وجود ملاحظات
أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، بالتعاون مع قوة المهمات والواجبات الخاصة، 4 منشآت تجارية في نطاق بلدية قباء؛ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس "كورونا المستجد".
وأكدت الأمانة استمرار متابعتها الأسواق والمتاجر، من خلال فرقها الرقابية الميدانية؛ للتحقق من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والتحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.
وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين، الاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم (940) أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتولفر في متاجر الأجهزة الذكية، في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.
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