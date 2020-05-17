إعانات مالية لأسر سجناء المحكوميات الطويلة بجازان

لمساعدتهم على توفير احتياجاتهم بمناسبة العيد..
بدعم من فاعل خير عن طريق الأمانة العامة للجنة الوطنية الرئيسة لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم»، بدأ القسم النسائي باللجنة في منطقة جازان توزيع عدد من الشيكات المخصصة للإعانات المالية لأسر النزلاء السعوديين بسجون المنطقة الموقوفين في قضايا قتل والمحكومين لفترات طويلة.
ويأتي ذلك مساهمة من اللجنة في التخفيف من معاناة هذه الأسر في ظل الظروف الراهنة ومساعدتهم على توفير متطلباتهم الضرورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وبحسب رئيسة القسم النسائي باللجنة، عائشة بنت شاكر الزكري، فإن هذه الدفعة شملت عشر أسر بواقع ثلاثة آلاف ريال لكل منها، بقيمة إجمالية 30 ألف ريال، معربة عن شكر وامتنان اللجنة للمتبرع على مبادرته الطيبة مثمنة جهود الأمانة العامة بالرياض في التنسيق والمتابعة.
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