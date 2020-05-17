بالمواقع والأرقام.. الصحة توضح خريطة الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" في المملكة

أوضحت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا المستجد" بلغت 2840 حالة، فيما تعافى 1797 مريضًا، وتم تسجيل 10 وفيات جديدة، فيما أكدت الداخلية تطبيق العقوبات المقررة ضد مخالفي أمر منع التجول أو التجمعات المحظورة.

وعقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا المستجد"، صباح اليوم السبت، اجتماعها السابع والثمانين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

واطلعت اللجنة على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، واستعرضت الوضع الوبائي على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة، واطمأنت على أوضاعهم الصحية، مع تأكيد استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره.

وأثنت اللجنة على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول, داعيةً إلى البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

بعد ذلك عُقد مؤتمر صحفي، شارك فيه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب.

ومن جانبه، أوضح متحدث الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس "كورونا المستجد"، حول العالم بلغت (4 ملايين و559 آلاف و930) حالة تعافى، منها (مليون و646 ألفًا و444) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو (308 آلاف و38) حالة.

وأشار العبد العالي إلى أن إجمالي الحالات الجديدة المؤكدة إصابتها بالفيروس بلغ (2840) حالة، توزعت في عدد من المدن على النحو التالي: الرياض (839)، وجدة (450)، ومكة المكرمة (366)، والمدينة المنورة (290)، والدمام (180)، والدرعية (89)، والقطيف (80)، والخبر (78)، والجبيل (75)، والطائف (57)، وينبع (50)، والهفوف (49)، وتبوك (38)، وبريدة (24)، وحفر الباطن (20)، ووادي الدواسر (19).

وكذلك الظهران (15) حالة إصابة جديدة، وبقيق (13)، والنعيرية (9)، وحائل (8)، والخرج (7)، والخفجي (6)، وصفوى (5)، وشقراء (5)، والمذنب (5)، وخليص (5)، والخرمة (4)، والمجمعة (4)، ورأس تنورة (3)، ومنفذ الحديثة (3)، وجديدة عرعر (3)، وثادق (3).

بجانب ظهور إصابتين في كل من (البكيرية، ووادي الفرع، والقريع، والليث، والقرى، وحوطة بني تميم، والسليل)، وحالة واحدة في كل من (سكاكا، وعنيزة، والمبرز، والجفر، وخميس مشيط، والبدائع، والرس، وعقلة الصقور، وبيشة، وسبت العلايا، وأملج، وحقل، وضباء، والوجه، والقوز، وعرعر، وحزم الجلاميد، والدلم، وليلى، وضرماء، والزلفي، والقويعية، ورماح، والقريات).

ومن ثم يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (52 ألفًا و16) إصابة، ومن هذه الحالات حاليًّا (28 ألفًا و48) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، إضافة إلى (166) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وأوضح العبد العالي أن الحالات المسجلة، السبت، وعددها (2840) حالات، 34% منها تعود لسعوديين، و66% لغير سعوديين، و26% من الحالات للإناث، و74% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 9%، والبالغين 87%.

وأفاد العبد العالي بأن عدد المتعافين وصل إلى (23 ألفًا و666) حالة، بإضافة (1797) حالة تعافٍ جديدة. وبلغ عدد الوفيات (302) حالة، بإضافة (10) حالات وفيات جديدة، وهي لغير سعوديين في (مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، ورفحاء)، وتتراوح أعمارهم بين 30 و60 عامًا، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.

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وأوضح العبد العالي أن الفحوصات المخبرية الجديدة التي أجريت في المملكة بلغ عددها (18 ألفًا و285) ليصل إجمالي الفحوص (570 ألفًا و360) فحصًا.

وجدَّد العبد العالي، توصية كل من لديه أعراض، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة (937) على مدار الساعة.

من جهته، لفت المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إلى أن مؤشرات تشير إلى إصابة النساء والأطفال بالفيروس نتيجة الزيارات العائلية، مؤكدًا أن الأوقات التي يُسمح خلالها بالتجول تهدف إلى تمكين الجميع من قضاء احتياجاتهم الضرورية القصوى، لا إلى الزيارات والتجمعات المخالفة، التي تُسهم في تفشي ونقل فيروس "كورونا المستجد".

وأوضح أن لائحة منع التجول تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي، وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببًا مباشرًا لتفشي الفيروس، وبما يضمن الحيلولة دون تفشي الوباء وفقد السيطرة عليه احتوائه.

وأشار الشلهوب إلى أن الجهات الأمنية رصدت خلال اليومين السابقين عدة تجمعات من قبل باعة جائلين في أكثر من موقع، وقد تم الوقوف عليها من قبل الجهات المختصة بمساندة الجهات الأمنية، مؤكدًا منع التجمعات بصورها وأشكالها وأماكن حدوثها كافة.

وأشار الشلهوب إلى أن التجمعات تشمل أي تجمع لأسرة واحدة أو أكثر، ومنها التجمعات داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة، وكذا التجمعات غير العائلية داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره.

وأشار إلى أنه يمكن معرفة العقوبات لكل مخالفة عبر موقع وزارة الداخلية أو عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال وكالة الأنباء السعودية "واس".

ودعا الشلهوب الجميع إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنزل، أو عند الخروج خلال وقت السماح بالتجول، مشددًا على أن الخروج من المنزل يكون للضرورة القصوى.

وأوضح الشلهوب أن الجهات الأمنية والقوات العسكرية المساندة تواصل عملها في فرض القرارات والتعليمات ذات العلاقة بمنع التجول كافة، وكذلك ما يتعلق بضبط مخالفات لائحة الحد من التجمعات، وتطبيق التعليمات بحق من يخالفها في كافة مناطق ومدن ومحافظة المملكة.

ولفت الشلهوب إلى أنه تم التعامل مع المخالفات التي تم ضبطها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكذلك تم إيقاف مخالفي نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذين ثبت قيامهم بمخالفة قرارات وتعليمات منع التجول.

ودعا الجميع إلى التبليغ عبر (999) و(911) أو عبر تطبيق "كلنا أمن" في حال رصد أي مخالفة لمنع التجول أو لائحة الحد من التجمعات.

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