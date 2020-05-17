خلو الشتلات الزراعية من الآفات إلزامي

وأشار إلى أن شريحة واسعة من الأمراض في النباتات بالحقول الزراعية في المملكة، دخلت بسبب عدم وجود شهادة خلو من الأمراض، لافتاً إلى أن هذه الشهادة هي بمثابة وثيقة لملاحقة جهات التوريد والبيع في حال ثبوت إصابة الأشجار أو الشتلات بالأمراض، ويتم استرداد المبالغ المالية، وبالأخص في المشاريع الزراعية الكبيرة، التي تصل تكاليفها إلى ملايين الريالات.
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