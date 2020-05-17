خلو الشتلات الزراعية من الآفات إلزامي

شدد المشرف على وحدة الآفات وأمراض النبات في كلية العلوم الزراعية والأغذية في جامعة الملك فيصل الدكتور خالد الهديب لـ«دوت الخليج»، على إلزامية جميع المشاتل الزراعية في المملكة، ونقاط تداول بيع وشراء فسائل النخيل ومختلف الشتلات الزراعية، بشهادة تثبت خلوها من الآفات والأمراض، أسوة بالعديد من دول العالم، وذلك في خطوة تهدف إلى وقف انتقال أمراض النباتات إلى المناطق غير المصابة.

وأشار إلى أن شريحة واسعة من الأمراض في النباتات بالحقول الزراعية في المملكة، دخلت بسبب عدم وجود شهادة خلو من الأمراض، لافتاً إلى أن هذه الشهادة هي بمثابة وثيقة لملاحقة جهات التوريد والبيع في حال ثبوت إصابة الأشجار أو الشتلات بالأمراض، ويتم استرداد المبالغ المالية، وبالأخص في المشاريع الزراعية الكبيرة، التي تصل تكاليفها إلى ملايين الريالات.