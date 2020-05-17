أهالي نساح يشتكون انقطاعات الكهرباء

مشكلة مستمرة
يقول المواطن ناصر مقعد القحطاني عن انفصال الكهرباء بشـكل مستمر: «انفصال الكهرباء بشكل مستمر أصبح مشكلة، وآخر بلاغ منذ 19 يوما مضت، وتم رفع بلاغ بتاريخ 20 أبريل، ولايزال الانقطاع مستمرا بـ6 قرى تابعة لمحافظة المزاحمية، وهي (لهدة نساح و وسيطى نساح والوجاه والسالميه والحنو والجفير).
أجواء ممطرة
يقول المواطن ذيب فهد القحطاني: نعاني من تكرار انقطاع الكهرباء
في فصل الصيف، وخاصة في مثل هذه الأيام في رمضان دائماً يتكرر الانقطاع، وقمنا بعدة بلاغات والرد دائما: تم تسجيل طلبك وتعتذر منكم الشركة عن انقطاع الخدمة بسبب عطل عام في الشبكة، ويجري الآن العمل على إصلاحه بأسرع وقت ممكن.
أرقام بلاغات
«دوت الخليج» بدورها تواصلت مع مدير الشؤون الإعلامية في شركة الكهرباء حسن الصبحي منذ الأحد قبل الماضي، ووعد بالرد حول المشكلة في القريب العاجل .
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