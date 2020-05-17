6 منصات تعليمية حققت 194 مليون زيارة ومشاركة

وتوزّعت منصات الوزارة التعليمية على البث الفضائي والتعليم الإلكتروني، وسط تفاعل الطلاب والطالبات مع تلك المنصات.
6 منصات تعليمية
01 بوابة المستقبل
20 مليون زيارة وتفاعل
مليون واجب
430 ألف اختبار
700 ألف طالب وطالبة استفادوا منها
430 ألف اختبار
02 القنوات الفضائية
21 قناة لكل المراحل الدراسية
4 آلاف بث مباشر
430 ألف اختبار
61 مليون مشاهدة
03 قناة عين في يوتيوب
5400 درس مسجل
4 آلاف ساعة بث مباشر
61 مليون مشاهدة
45 ألف مادة تعليمية إثرائية
2000 كتاب مدرسي رقمي
52 مليون زيارة وتفاعل
970 ألف واجب
330 ألف اختبار
04 بوابة عين الإثرائية
05 منظومة التعليم الموحد
06 الروضة الافتراضية
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