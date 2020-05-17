6 منصات تعليمية حققت 194 مليون زيارة ومشاركة

ختمت وزارة التعليم الفصل الثاني من العام الدراسي 1440/ 1441، وتمكنت من إكمال العملية التعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات، عبر 6 منصات متنوعة، محققة أرقاما غير مسبوقة في عملية التعليم عن بُعد، سواء على مستوى الأداء أو النتائج النهائية.

وتوزّعت منصات الوزارة التعليمية على البث الفضائي والتعليم الإلكتروني، وسط تفاعل الطلاب والطالبات مع تلك المنصات.

6 منصات تعليمية

01 بوابة المستقبل

20 مليون زيارة وتفاعل

مليون واجب

430 ألف اختبار

700 ألف طالب وطالبة استفادوا منها

430 ألف اختبار

02 القنوات الفضائية

21 قناة لكل المراحل الدراسية

4 آلاف بث مباشر

430 ألف اختبار

61 مليون مشاهدة

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03 قناة عين في يوتيوب

5400 درس مسجل

4 آلاف ساعة بث مباشر

61 مليون مشاهدة

45 ألف مادة تعليمية إثرائية

2000 كتاب مدرسي رقمي

52 مليون زيارة وتفاعل

970 ألف واجب

330 ألف اختبار

04 بوابة عين الإثرائية

05 منظومة التعليم الموحد

06 الروضة الافتراضية