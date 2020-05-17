الأمطار تعزل قرى في بيشة والسيول تجرف عائلة بالعقيق

عزلت الأمطار التي هطلت على منطقة عسير أمس بعض القرى بمحافظة بيشة نتيجة السيول، إضافة إلى قطع بعض الطرق شرق المنطقة بمحافظتي الحرجة وسراة عبيدة وتساقط للصخور، كما شهد الطريق الرابط بين الحوسراة عبيدة حادثا مروريا لمركبة إضافة لانقطاع التيار الكهربائي لفترات متكررة وتجمع للمياه ببعض الطرق والشوارع.

استنفار

استنفرت الأمطار الجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع الأضرار، وسخرت طاقاتها البشرية والآلية في الميدان لرفع الأضرار عن الطرق وتوعية الأهالي والمقيمين.

وقال متحدث الدفاع المدني بعسير النقيب محمد بن عبده السيد لـ«دوت الخليج» إن الأمطار تسببت في عزل مؤقت لقرى شرق محافظة بيشة «نجد والرس» ودورية السلامة تتواجد في الموقع لمتابعة الحالة والتوثيق، وأضاف السيد أن الأمطار التي هطلت شملت مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط وسراة عبيدة وطريب والحرجة وبيشة وأحد رفيدة كانت من متوسطة إلى غزيرة وسالت العديد من الأودية بالمنطقة.

تحذيرات

جدد النقيب السيد تحذيرات المدني للمواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر ومخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي من مثل هذه الحالات، مع أهمية متابعة وسائل السلامة وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

صواعق

تسببت الأمطار التي شهدتها محافظة العقيق بمنطقة الباحة، في تغطية طريق الباحة العقيق بالأتربة والأحجار، فيما جرفت السيول عائلة مكونة من 4 أشخاص في جفن الجنوبي وجرى إنقاذهم من قبل الأهالي، وقطعت الأمطار والصواعق الكهرباء عن معظم محافظة العقيق.

وطالب عدد من أهالي اللحيان وجفن الجنوبي بإنشاء عبارات ومخارج للسيول حتى لا تسبب تلك السيول فقد أي شخص، مناشدين البلدية والمجلس البلدي بالوقوف على المواقع المتضررة.

وأوضح متحدث الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس، أن هناك بعض الاحتجازات البسيطة فى وادي جفن تم التعامل معها من قبل دوريات الإشراف الميداني، ولم تكن هناك خسائر في الأرواح.

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كميات الأمطار على عسير

أبها متوسطة

خميس مشيط متوسطة

أحد رفيدة خفيفة

بيشة متوسطة

سراة عبيدة متوسطة

الحرجة متوسطة

طريب خفيفة