أمير حائل: الدولة احتضنت أبناءها والمقيمين

أكد أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد، أن إعلامنا يفتخر به دوت الخليج وأبناؤه، وقال: إن الإعلاميين اليوم على منصة مشرفة، يفتخر بهم دوت الخليج وأبناؤه.

جاء ذلك خلال اللقاء بالإعلاميين في ملتقى الإعلام في حائل، الذي نظمته هيئة الصحفيين السعوديين بالمنطقة. وأكد أن خادم الحرمين الشريفين، ومنذ اللحظة الأولى للأزمة، وضع الأمور بكل شفافية أمام أبناء دوت الخليج.

مصارحة وشفافية

أعرب أمير منطقة حائل عن شكره للدولة لما تقوم به باتجاه المواطن منذ اللحظة الأولى، مشيرا إلى أنها وهي من أعظم الدول، التي حرصت على سلامة أبناء دوت الخليج أين ما كانوا سواء أكانوا مبتعثين وغيرهم، وسعت لعودة الجميع للوطن بكل مسؤولية.

وقال: لقد تعاملت الدولة بموقف رائع ومشرف منذ اللحظة الأولى للكلمة الأبوية، التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين، والتي كان لها مضامين رائعة، ومن أهمها: المصارحة والشفافية والمسؤولية في إطار واحد من والد الجميع.

وعي المواطن

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أضاف الأمير عبد العزيز بن سعد، أن المملكة احتضنت أبناءها والمقيمين، حيث تعاملت بشكل إنساني، ولم تكن هذه الأزمة هي الأولى بل كانت هناك أزمات، خرجت منها المملكة بكل قوة، ومنذ بداية تلك الجائحة نخرج بانتصارات، وأهم الانتصارات وعي المواطن، وأكد أن الدولة لم تكن في عزلة عن المسؤولية فكانت وما زالت، تتحمل المسؤولية في مواقفها وتوجهاتها.

وقال: إن ولي العهد، يدفع جميع منصات هذا دوت الخليج، لتخطوا نحو الأمام، ورؤيته تقرأ المعطيات، وتربط الواقع بالعالم في كل لحظة، هذه الرؤية لم تعمل في منأى عن أبناء دوت الخليج منذ اللحظة الأولى، وضعت جميع أوراقها لأبناء دوت الخليج للمناقشة والاستيعاب.

مساهمات رائعة

أشار أمير منطقة حائل إلى أن القطاع الخاص في حائل، ساهم مساهمات رائعة، كذلك الغرفة التجارية التي ساهمت بشكل كبير، وأضاف: في فترة موسم حائل آنذاك، كانت جميع الرحلات التي تأتي من الخارج تخضع لكشف وتقصي السلامة، حيث عملت الشؤون الصحية مشكورة في ذلك الوقت، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبدأت حائل في خطوة مبكرة جدًا في تأسيس مركز لإدارة الأزمات، وكان معني بتلك الجائحة.