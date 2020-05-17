إنجاز معاملات المواطنين خلال إجازة العيد بالشمالية

وجه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بمواصلة العمل لمنسوبي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز طيلة فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين أولا بأول والعمل على عدم تأخيرها. وأكد في توجيه لأمانة المنطقة بمواصلة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، من خلال رش وتعقيم جميع الأماكن العامة والمنشآت الحيوية في المنطقة، ضمن خطة متكاملة تعمل على مدار اليوم، بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المطاعم والبوفيهات، والتأكد من التزامها بمعايير النظافة، وتعزيز الجانب التوعوي والصحي لدى أصحاب المنشآت والعاملين بها. وشدد الأمير فيصل بن خالد على ضرورة إعداد الخطط اللازمة والبرامج الرقابية الفاعلة التي تعمل على متابعة تقيد المنشآت الغذائية بالنظافة العامة وبالاشتراطات الصحية كافة. كما وجه فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة بتكثيف الجولات الميدانية للفرق الرقابية على المحال التجارية والمخازن ومستودعات المواد الغذائية، للتأكد من توفر المواد التموينية الأساسية، واستقرار أسعار السلع التموينية والمواد الاستهلاكية، وتوفرها لدى تجار الجملة والمستودعات الرئيسية لضمان تغذية الأسواق ومنافذ البيع، وكذلك توفر المستلزمات الوقائية بالكميات الكافية في الأسواق التي تلبي حاجة المستهلكين وضمان استقرار أسعارها، مؤكداً سموه أهمية تقديم الخدمات الصحية والعناية الكاملة بجميع المصابين والمخالطين ممن يخضعون للإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد في العزل الصحي.



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