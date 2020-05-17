تحفيز التنافسية بجامعة فيصل

أكد مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي، أن الجامعة تتطلع لمزيد من الإنجازات البحثية، مشيداً بالباحثين المتميزين لمساهمتهم الكبيرة في الارتقاء بتنافسية الجامعة في مجال البحث العلمي، وأعلن، عن 6 قرارات تشكل التوجيه بالاستمرار في إقامة لقاء سنوي تحتفي فيه الجامعة بباحثيها المتميزين، والاستمرار في تقديم الدعم المالي المعنوي لخدمة البحث العلمي على مستوى الجامعة من خلال المسارات التي تقدمها عمادة البحث العلمي، ودراسة منح المتميزين في البحث العلمي مزيدًا من المزايا والمحفزات والأولويات. كما تشمل القرارات التوجيه بفتح مسار ناشر ومسار رائد، وإطلاق المسار الخاص بهوية الجامعة في مجالات الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وعقد لقاءات بشكل دوري للاستفادة من تجارب وآراء المتميزين لما يتحقق منها من مقترحات تطويرية تسهم في الرقي باسم الجامعة. جاء ذلك، خلال كلمته في الاحتفاء الافتراضي الخاص «عن بعد» لنخبة من الباحثين المتميزين من التدريس على مستوى الجامعة للعام الجامعي 1440 - 1441، وذلك بتنظيم من عمادة البحث العلمي في الجامعة.



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