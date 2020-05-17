استحداث برامج ماجستير ومراكز أكاديمية بجامعة نجران

وافق مجلس جامعة نجران في جلسته الرابعة للعام الجامعي الحالي، والتي عُقدت عن بُعد برئاسة مدير الجامعة نائب رئيس مجلس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، وحضور أمين مجلس شؤون الجامعات د. محمد الصالح، وأعضاء المجلس على استحداث برنامجي ماجستير مدفوعة الرسوم بكلية الشريعة وأصول الدين يتمثل في برنامج التفسير وعلوم القرآن، وبرنامج بكلية اللغات في تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، كما وافق المجلس على إنشاء مركز للتوجيه والإرشاد الطلابي، ومعهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة الدكتور سعيد السريعي، أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ جملة من القرارات حيالها، حيث وافق المجلس على تعيين 5 أعضاء هيئة تدريس بالجامعة من المبتعثين العائدين، وابتعاث (6) معيدين ومحاضرين. وأضاف السريعي أن المجلس أقر تمديد ابتعاث 32، وتغيير مقر ابتعاث لمبتعث واحد، إلى جانب إنهاء ابتعاث 5 آخرين، كما وافق المجلس على اعتماد وتطوير 6 خطط دراسية.