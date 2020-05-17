وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة الدكتور سعيد السريعي، أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ جملة من القرارات حيالها، حيث وافق المجلس على تعيين 5 أعضاء هيئة تدريس بالجامعة من المبتعثين العائدين، وابتعاث (6) معيدين ومحاضرين. وأضاف السريعي أن المجلس أقر تمديد ابتعاث 32، وتغيير مقر ابتعاث لمبتعث واحد، إلى جانب إنهاء ابتعاث 5 آخرين، كما وافق المجلس على اعتماد وتطوير 6 خطط دراسية.
كانت هذه تفاصيل خبر استحداث برامج ماجستير ومراكز أكاديمية بجامعة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.