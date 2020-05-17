النماص ترفع 220 طنا من مخلفات البناء

صرح رئيس بلدية محافظة النماص المهندس عبدالله دلبوح، بأن البلدية بناء على توجيهات أمين عسير بتحسين وتطوير المشهد الحضري شكلت فريقا متكاملا لرصد تلك التشوهات بكافة عناصرها ومعالجتها بجهودها الذاتية حيث تم خلال الشهر المنصرم رفع أكثر من 220 طنا من مخلفات البناء والهدم، إضافة إلى إصلاح 500 متر من الأرصفة المتهالكة وحُفر الشوارع في الأحياء التي شملها الرصد، كما طمست البلدية 120 متراً مربعاً من الكتابات على الجدران والأماكن العامة مع إزالة 65 لوحة عشوائية مخالفة في الساحات والطرقات، إضافة إلى إزالة 25 سيارة متهالكة ومهملة في شوارع محافظة النماص.

من جانبه أشار مدير إدارة الخدمات البلدية عبدالرحمن فايز الشهري إلى أن البلدية شرعت في تكثيف عملية الرصد لعناصر التشوه البصري بكافة أشكاله كمرحلة أولى، وسوف تستمر أعمال الرصد والمعالجة بوتيرة متسارعة حتى يتم الانتهاء من استكمال جميع المراحل التالية والمجدولة مسبقاً حتى تشمل كافة أنحاء محافظة النماص.