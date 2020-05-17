النماص ترفع 220 طنا من مخلفات البناء

من جانبه أشار مدير إدارة الخدمات البلدية عبدالرحمن فايز الشهري إلى أن البلدية شرعت في تكثيف عملية الرصد لعناصر التشوه البصري بكافة أشكاله كمرحلة أولى، وسوف تستمر أعمال الرصد والمعالجة بوتيرة متسارعة حتى يتم الانتهاء من استكمال جميع المراحل التالية والمجدولة مسبقاً حتى تشمل كافة أنحاء محافظة النماص.
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