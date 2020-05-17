اخبار السعوديه

النماص ترفع 220 طنا من مخلفات البناء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
صرح رئيس بلدية محافظة النماص المهندس عبدالله دلبوح، بأن البلدية بناء على توجيهات أمين عسير بتحسين وتطوير المشهد الحضري شكلت فريقا متكاملا لرصد تلك التشوهات بكافة عناصرها ومعالجتها بجهودها الذاتية حيث تم خلال الشهر المنصرم رفع أكثر من 220 طنا من مخلفات البناء والهدم، إضافة إلى إصلاح 500 متر من الأرصفة المتهالكة وحُفر الشوارع في الأحياء التي شملها الرصد، كما طمست البلدية 120 متراً مربعاً من الكتابات على الجدران والأماكن العامة مع إزالة 65 لوحة عشوائية مخالفة في الساحات والطرقات، إضافة إلى إزالة 25 سيارة متهالكة ومهملة في شوارع محافظة النماص.

من جانبه أشار مدير إدارة الخدمات البلدية عبدالرحمن فايز الشهري إلى أن البلدية شرعت في تكثيف عملية الرصد لعناصر التشوه البصري بكافة أشكاله كمرحلة أولى، وسوف تستمر أعمال الرصد والمعالجة بوتيرة متسارعة حتى يتم الانتهاء من استكمال جميع المراحل التالية والمجدولة مسبقاً حتى تشمل كافة أنحاء محافظة النماص.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النماص ترفع 220 طنا من مخلفات البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا